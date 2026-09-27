Стало відомо, скільки військових і техніки росіяни втратили на фронті за добу

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще близько 1690 російських військових, а також знищили літак, 8 танків та десятки артилерійських систем противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, протягом доби російські війська також втратили 7 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 3 РСЗВ та 4 засоби ППО.

Крім того, українські військові знищили 1826 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 14 наземних роботизованих комплексів, 517 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 7 одиниць спеціальної техніки.

Загальні втрати росії

Від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати російської армії, за оцінкою Генштабу, становлять близько 1 528 970 військових, 12 384 танки, 25 442 бойові броньовані машини та 50 428 артилерійських систем.

Також росіяни втратили 2163 РСЗВ, 1677 засобів ППО, 444 літаки, 356 гелікоптерів, 535 846 БпЛА, 5118 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.

росія почала вербувати жителів Таїланду до своєї армії, обіцяючи "безпечну" службу далеко від України