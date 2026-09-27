Стало известно, сколько военнослужащих и техники россияне потеряли на фронте за сутки
Киев • УНН
Силы обороны Украины за сутки уничтожили около 1690 российских военнослужащих, самолёт, 8 танков и 57 артиллерийских систем. Общие потери рф превысили 1,52 млн военнослужащих.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще около 1690 российских военнослужащих, а также уничтожили самолет, 8 танков и десятки артиллерийских систем противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, в течение суток российские войска также потеряли 7 боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, 3 РСЗО и 4 средства ПВО.
Кроме того, украинские военные уничтожили 1826 БпЛА оперативно-тактического уровня, 14 наземных роботизированных комплексов, 517 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 7 единиц специальной техники.
Общие потери россии
С начала полномасштабного вторжения общие потери российской армии, по оценке Генштаба, составляют около 1 528 970 военнослужащих, 12 384 танка, 25 442 боевые бронированные машины и 50 428 артиллерийских систем.
Также россияне потеряли 2163 РСЗО, 1677 средств ПВО, 444 самолета, 356 вертолетов, 535 846 БпЛА, 5118 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров и 2 подводные лодки.
В Генштабе отметили, что данные уточняются.
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