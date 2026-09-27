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Стало известно, сколько военнослужащих и техники россияне потеряли на фронте за сутки

Киев • УНН

 • 2294 просмотра

Силы обороны Украины за сутки уничтожили около 1690 российских военнослужащих, самолёт, 8 танков и 57 артиллерийских систем. Общие потери рф превысили 1,52 млн военнослужащих.

Стало известно, сколько военнослужащих и техники россияне потеряли на фронте за сутки

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще около 1690 российских военнослужащих, а также уничтожили самолет, 8 танков и десятки артиллерийских систем противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, в течение суток российские войска также потеряли 7 боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, 3 РСЗО и 4 средства ПВО.

Кроме того, украинские военные уничтожили 1826 БпЛА оперативно-тактического уровня, 14 наземных роботизированных комплексов, 517 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 7 единиц специальной техники.

Общие потери россии

С начала полномасштабного вторжения общие потери российской армии, по оценке Генштаба, составляют около 1 528 970 военнослужащих, 12 384 танка, 25 442 боевые бронированные машины и 50 428 артиллерийских систем.

Также россияне потеряли 2163 РСЗО, 1677 средств ПВО, 444 самолета, 356 вертолетов, 535 846 БпЛА, 5118 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров и 2 подводные лодки.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

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Степан Гафтко

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