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OSINT-аналітики підтвердили ураження нафтового термінала у ростові, який забезпечує пальним армію рф

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Атака 10 жовтня пошкодила термінал НЗНП, що експортує пальне та забезпечує армію рф. Масштаб збитків наразі невідомий.

OSINT-аналітики підтвердили ураження нафтового термінала у ростові, який забезпечує пальним армію рф

OSINT-аналітики видання ASTRA встановили, що внаслідок атаки на ростов-на-дону 10 жовтня було уражено нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Об'єкт використовують для експорту нафтопродуктів та забезпечення російської армії пальним, повідомляє ASTRA, пише УНН.

Деталі

Фахівці проаналізували фотографії та відеозаписи, які надали місцеві жителі після вибухів у місті. За результатами геолокації вони дійшли висновку, що масштабна пожежа виникла саме на території нафтового термінала в Залізничному районі ростова-на-дону.

Раніше губернатор ростовської області підтвердив займання та повідомив про роботу протиповітряної оборони. Водночас російська влада не уточнювала, який саме об'єкт охопив вогонь.

Що відомо про нафтовий термінал

За даними ASTRA, уражений об'єкт раніше був відомий під назвою "Юг Руси", однак зараз офіційно називається "Нафтоналивний термінал НЗНП". Його проєктна потужність становить близько 2,5 млн тонн нафтопродуктів на рік.

Термінал забезпечує перевалку продукції Новошахтинського заводу нафтопродуктів та інших постачальників. Його використовують для експорту пального, отримання валютних надходжень, а також забезпечення потреб російських військ.

Це вже не перша атака на об'єкт. 9 липня 2026 року Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про успішне ураження нафтоналивного термінала, після якого на його території виникла пожежа.

Наразі точний масштаб пошкоджень термінала внаслідок нової атаки залишається невідомим.

У ростові після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа на нафтоналивному терміналі10.10.26, 06:32 • 14093 перегляди

Степан Гафтко

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Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України