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OSINT-аналитики подтвердили поражение нефтяного терминала в Ростове, который обеспечивает топливом армию РФ

Киев • УНН

 • 2184 просмотра

Атака 10 октября повредила терминал НЗНП, который экспортирует топливо и обеспечивает армию РФ. Масштаб ущерба пока неизвестен.

OSINT-аналитики подтвердили поражение нефтяного терминала в Ростове, который обеспечивает топливом армию РФ

OSINT-аналитики издания ASTRA установили, что в результате атаки на Ростов-на-Дону 10 октября был поражён нефтеналивной терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов. Объект используют для экспорта нефтепродуктов и обеспечения российской армии топливом, сообщает ASTRA, пишет УНН.

Детали

Специалисты проанализировали фотографии и видеозаписи, предоставленные местными жителями после взрывов в городе. По результатам геолокации они пришли к выводу, что масштабный пожар возник именно на территории нефтяного терминала в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону.

Ранее губернатор Ростовской области подтвердил возгорание и сообщил о работе противовоздушной обороны. В то же время российские власти не уточняли, какой именно объект охватил огонь.

Что известно о нефтяном терминале

По данным ASTRA, поражённый объект ранее был известен под названием "Юг Руси", однако сейчас официально называется "Нефтеналивной терминал НЗНП". Его проектная мощность составляет около 2,5 млн тонн нефтепродуктов в год.

Терминал обеспечивает перевалку продукции Новошахтинского завода нефтепродуктов и других поставщиков. Его используют для экспорта топлива, получения валютных поступлений, а также обеспечения потребностей российских войск.

Это уже не первая атака на объект. 9 июля 2026 года Генеральный штаб ВСУ сообщал об успешном поражении нефтеналивного терминала, после которого на его территории возник пожар.

В настоящее время точный масштаб повреждений терминала в результате новой атаки остаётся неизвестным.

В Ростове после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар на нефтеналивном терминале10.10.26, 06:32 • 19849 просмотров

Степан Гафтко

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