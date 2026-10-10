В Ростове после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар на нефтеналивном терминале

В российском Ростове после атаки ударных беспилотников вспыхнул масштабный пожар на нефтеналивном терминале Новошахтинского завода нефтепродуктов. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+, который также опубликовал кадры возгорания, пишет УНН.

Детали

По информации канала, под удар попал ростовский филиал Новошахтинского завода нефтепродуктов (НЗНП). На опубликованных кадрах видно масштабное возгорание на территории промышленного объекта.

Терминал используют для хранения и перевалки нефтепродуктов. Такие объекты обеспечивают прием, накопление и дальнейшую транспортировку топлива.

Что известно о последствиях атаки

В настоящее время точные масштабы повреждений терминала неизвестны. Также нет подтвержденной информации о пострадавших или количестве беспилотников, которые могли атаковать предприятие.

Официального подтверждения результатов удара от украинской стороны пока нет.

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