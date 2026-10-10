У ростові після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа на нафтоналивному терміналі

У російському ростові після атаки ударних безпілотників спалахнула масштабна пожежа на нафтоналивному терміналі Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+, який також оприлюднив кадри займання, пише УНН.

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За інформацією каналу, під удар потрапила ростовська філія Новошахтинського заводу нафтопродуктів (НЗНП). На опублікованих кадрах видно масштабне займання на території промислового об'єкта.

Термінал використовують для зберігання та перевалки нафтопродуктів. Такі об'єкти забезпечують приймання, накопичення та подальше транспортування пального.

Що відомо про наслідки атаки

Наразі точні масштаби пошкоджень термінала невідомі. Також немає підтвердженої інформації про постраждалих або кількість безпілотників, які могли атакувати підприємство.

Офіційного підтвердження результатів удару від української сторони наразі немає.

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