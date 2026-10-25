На фронті за добу відбулося 157 боїв – Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Від початку доби 25 жовтня на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська здійснили на Покровському напрямку, де українські захисники відбивали 22 штурми. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні станом на 22:00, пише УНН.

Деталі

Протягом доби росіяни завдали 42 авіаційних ударів, застосувавши 142 керовані авіабомби. Також окупанти використали 4834 дрони-камікадзе та здійснили 1758 обстрілів українських позицій і населених пунктів.

На Покровському напрямку бої точилися, зокрема, поблизу Софіївки, Кучерового Яру, Нового Донбасу, Сергіївки та Молодецького. Станом на вечір два бойові зіткнення ще тривали. За попередніми даними, українські військові ліквідували 29 окупантів, ще 23 поранили.

Ситуація на інших напрямках

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 13 атак, зокрема поблизу Успішного, Різдвянки та Долинки.

У Конгресі США оскаржили аргументи Маска щодо обмеження Starlink для України

На Костянтинівському напрямку Генштаб зафіксував 11 бойових зіткнень, два з яких станом на 22:00 ще тривали.

Ще вісім атак росіяни здійснили на Південно-Слобожанському напрямку, п'ять – на Лиманському та одну – на Краматорському.

На Північно-Слобожанському, Куп'янському, Слов'янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках російські війська наступальних дій не проводили.

росіяни витратили мільйони доларів на "Ланцети", але вразили лише 3 цілі зі 100 – Defence Blog