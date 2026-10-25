росіяни витратили мільйони доларів на "Ланцети", але вразили лише 3 цілі зі 100 – Defence Blog

російський підрозділ "спарта" за 3 місяці запустив близько 100 ударних безпілотників "Ланцет", однак зміг уразити лише 3 цілі. Більшість дронів нейтралізувала українська протиповітряна оборона. Про це повідомляє Defence Blog із посиланням на заяву проросійського діяча павла губарєва, пише УНН.

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За словами губарєва, підрозділ здійснював запуски із середини червня під командуванням російського офіцера кирила озерова з позивним "невський".

Серед уражених цілей він назвав самохідну артилерійську установку, піхотний бліндаж і придорожній магазин. Частину безпілотників росіяни знищили самі через погану координацію між підрозділами.

Мільйонні витрати та звинувачення командування

губарєв оцінив вартість одного "Ланцета" у 37–67 тисяч доларів. Таким чином, витрати на приблизно 100 запусків могли становити від 3,7 до 6,1 млн доларів.

Він звинуватив командирів у неефективному використанні дорогих безпілотників та поданні керівництву звітів про нібито успішні удари.

За наведеними губарєвим даними, результативність запусків становила лише близько 3%. Незалежного підтвердження цих показників наразі немає.

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