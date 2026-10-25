Россияне потратили миллионы долларов на «Ланцеты», но поразили лишь 3 цели из 100 — Defence Blog
Киев • УНН
Подразделение «Спарта» запустило около 100 «Ланцетов», поразив лишь три цели. Стоимость запусков могла достичь $6,1 млн.
Российское подразделение «Спарта» за 3 месяца запустило около 100 ударных беспилотников «Ланцет», однако смогло поразить лишь 3 цели. Большинство дронов нейтрализовала украинская противовоздушная оборона. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на заявление пророссийского деятеля Павла Губарева, пишет УНН.
Детали
По словам Губарева, подразделение осуществляло запуски с середины июня под командованием российского офицера Кирилла Озерова с позывным «Невский».
Среди поражённых целей он назвал самоходную артиллерийскую установку, пехотный блиндаж и придорожный магазин. Часть беспилотников россияне уничтожили сами из-за плохой координации между подразделениями.
Миллионные расходы и обвинения командования
Губарев оценил стоимость одного «Ланцета» в 37–67 тысяч долларов. Таким образом, расходы на примерно 100 запусков могли составить от 3,7 до 6,1 млн долларов.
Он обвинил командиров в неэффективном использовании дорогих беспилотников и предоставлении руководству отчётов о якобы успешных ударах.
Согласно приведённым Губаревым данным, результативность запусков составила лишь около 3%. Независимого подтверждения этих показателей пока нет.
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