Россияне потратили миллионы долларов на «Ланцеты», но поразили лишь 3 цели из 100 — Defence Blog

Российское подразделение «Спарта» за 3 месяца запустило около 100 ударных беспилотников «Ланцет», однако смогло поразить лишь 3 цели. Большинство дронов нейтрализовала украинская противовоздушная оборона. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на заявление пророссийского деятеля Павла Губарева, пишет УНН.

Детали

По словам Губарева, подразделение осуществляло запуски с середины июня под командованием российского офицера Кирилла Озерова с позывным «Невский».

Среди поражённых целей он назвал самоходную артиллерийскую установку, пехотный блиндаж и придорожный магазин. Часть беспилотников россияне уничтожили сами из-за плохой координации между подразделениями.

Миллионные расходы и обвинения командования

Губарев оценил стоимость одного «Ланцета» в 37–67 тысяч долларов. Таким образом, расходы на примерно 100 запусков могли составить от 3,7 до 6,1 млн долларов.

Он обвинил командиров в неэффективном использовании дорогих беспилотников и предоставлении руководству отчётов о якобы успешных ударах.

Согласно приведённым Губаревым данным, результативность запусков составила лишь около 3%. Независимого подтверждения этих показателей пока нет.

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