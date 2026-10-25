На фронте за сутки произошло 157 боёв — Генштаб назвал самые горячие направления

С начала суток 25 октября на фронте произошло 157 боевых столкновений. Больше всего атак российские войска осуществили на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 22 штурма. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке по состоянию на 22:00, пишет УНН.

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В течение суток россияне нанесли 42 авиационных удара, применив 142 управляемые авиабомбы. Также оккупанты использовали 4834 дрона-камикадзе и осуществили 1758 обстрелов украинских позиций и населённых пунктов.

На Покровском направлении бои шли, в частности, вблизи Софиевки, Кучерового Яра, Нового Донбасса, Сергеевки и Молодецкого. По состоянию на вечер два боевых столкновения ещё продолжались. По предварительным данным, украинские военные ликвидировали 29 оккупантов, ещё 23 ранили.

Ситуация на других направлениях

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 13 атак, в частности вблизи Успешного, Рождественки и Долинки.

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На Константиновском направлении Генштаб зафиксировал 11 боевых столкновений, два из которых по состоянию на 22:00 ещё продолжались.

Ещё восемь атак россияне осуществили на Южно-Слобожанском направлении, пять — на Лиманском и одну — на Краматорском.

На Северо-Слобожанском, Купянском, Славянском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях российские войска наступательных действий не проводили.

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