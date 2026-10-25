$45.0550.44
ukenru
19:18 • 3008 просмотра
Зеленский рассказал подробности гуманитарной миссии в Олешках и предупредил о планах россиян
19:00 • 6164 просмотра
Украина не согласится на ограничение армии, а в 2027 году будет нуждаться в 115 млрд евро — Зеленский
18:05 • 13186 просмотра
В Конгрессе США оспорили аргументы Маска относительно ограничения Starlink для Украины
17:28 • 14277 просмотра
В Украине 26 октября будут действовать графики отключения света — когда и сколько очередей
16:41 • 15896 просмотра
Трамп и Путин могут встретиться в Китае, а переговоры по Украине готовят на ближайшие недели
16:02 • 16631 просмотра
Маск призвал пожалеть «бедных российских призывников», которые воюют против Украины
15:36 • 15822 просмотра
В Конгрессе США могут выступить против Трампа ради Украины — Reuters
14:02 • 16604 просмотра
Черное море стало самым опасным маршрутом для торговых судов - FT
Эксклюзив
13:58 • 24032 просмотра
Что такое Spina bifida и существуют ли методы профилактики — объясняет врач
25 октября, 11:55 • 17281 просмотра
Производит аккумуляторы для войск рф: ракеты попали по заводу "Энергия" в ельцеPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2м/с
89%
753мм
Популярные новости
На дне океана ученые обнаружили загадочное захоронение с уникальной экосистемойVideo25 октября, 09:40 • 18777 просмотра
Удары по НПЗ и десяткам российских судов: как работает секретное подразделение ВСУ25 октября, 12:28 • 13181 просмотра
Ледники тают и открывают тайны тысячелетий: что археологи находят подо льдомPhoto16:00 • 13071 просмотра
Звезда культового американского сериала признался, почему после славы был вынужден искать случайные подработки16:36 • 10882 просмотра
Райан Гослинг возвращается к музыке после 17-летнего перерыва17:11 • 8920 просмотра
публикации
Что такое Spina bifida и существуют ли методы профилактики — объясняет врач
Эксклюзив
13:58 • 24042 просмотра
Гороскоп на 26 октября — 1 ноября: кому придется принимать важные решения, а кого ждут изменения в личной жизни
Эксклюзив
25 октября, 10:39 • 31410 просмотра
7 оберегов для дома: какие символы, согласно народным поверьям, привлекают достаток и защищают от невзгод24 октября, 10:00 • 63665 просмотра
Государство компенсирует до 80% военных убытков гражданскому судоходству: кто получит средства и как подать заявление23 октября, 19:29 • 84252 просмотра
Укрытия в школах и детсадах теперь не для всех: кому разрешат прятаться от обстрелов23 октября, 12:22 • 78787 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Александр Вучич
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Болгария
Винница
Иран
Реклама
УНН Lite
В Вестминстерском аббатстве раскрыли тайну скелета, найденного более 200 лет назад19:05 • 2166 просмотра
Львовщина прощается с выдающимся украинским актёром и режиссёром Фёдором СтригуномPhoto18:17 • 6464 просмотра
В Риме сотни протестующих ворвались в Колизей и сломали входные воротаVideo18:10 • 6026 просмотра
Украинки в четвёртый раз стали чемпионками Европы по чирлидингу среди дуэтовPhoto17:47 • 6576 просмотра
Райан Гослинг возвращается к музыке после 17-летнего перерыва17:11 • 9192 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Financial Times
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Ракетный комплекс "Панцирь"

В Конгрессе США оспорили аргументы Маска относительно ограничения Starlink для Украины

Киев • УНН

 • 13202 просмотра

Конгрессмен Дэн Креншоу раскритиковал аргументы Маска относительно ограничения Starlink для Украины. Он также заявил об опасности зависимости обороны от SpaceX.

В Конгрессе США оспорили аргументы Маска относительно ограничения Starlink для Украины

Американский конгрессмен-республиканец Дэн Креншоу поставил под сомнение объяснения Илона Маска относительно ограничения использования Starlink украинскими военными. Он подчеркнул, что Украина применяет спутниковую систему для защиты от российской агрессии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Маск ранее заявил, что Украина якобы нарушила условия использования Starlink, применяя систему для "наступательных ударов беспилотников с целью убийства людей".

Креншоу назвал такое объяснение противоречивым, поскольку оборона страны предполагает уничтожение войск противника.

Как вы думаете, что означает защищать свою страну? Конечно, эти дроны использовались для убийства людей. Их годами использовали против россиян, но на территории Украины

– заявил конгрессмен в эфире Bloomberg This Weekend.

В Конгрессе обеспокоены зависимостью Украины от SpaceX

Креншоу также раскритиковал ситуацию, при которой обороноспособность Украины зависит от технологий одной частной компании.

Меня беспокоит то, что целый конфликт, целая оборона такой суверенной страны, как Украина, зависят от одной компании

– подчеркнул он.

Ранее украинское Минобороны сообщило о восстановлении нормальной скорости Starlink после введенных ограничений. В то же время Маск заявил, что SpaceX закрыла техническую возможность использования системы для определенных ударов украинских беспилотников.

Маск призвал пожалеть «бедных российских призывников», которые воюют против Украины25.10.26, 18:02 • 16637 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Старлинк
SpaceX
Министерство обороны Украины
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Bloomberg L.P.
Илон Маск
Украина