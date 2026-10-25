В Конгрессе США оспорили аргументы Маска относительно ограничения Starlink для Украины

Американский конгрессмен-республиканец Дэн Креншоу поставил под сомнение объяснения Илона Маска относительно ограничения использования Starlink украинскими военными. Он подчеркнул, что Украина применяет спутниковую систему для защиты от российской агрессии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Маск ранее заявил, что Украина якобы нарушила условия использования Starlink, применяя систему для "наступательных ударов беспилотников с целью убийства людей".

Креншоу назвал такое объяснение противоречивым, поскольку оборона страны предполагает уничтожение войск противника.

Как вы думаете, что означает защищать свою страну? Конечно, эти дроны использовались для убийства людей. Их годами использовали против россиян, но на территории Украины – заявил конгрессмен в эфире Bloomberg This Weekend.

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Креншоу также раскритиковал ситуацию, при которой обороноспособность Украины зависит от технологий одной частной компании.

Меня беспокоит то, что целый конфликт, целая оборона такой суверенной страны, как Украина, зависят от одной компании – подчеркнул он.

Ранее украинское Минобороны сообщило о восстановлении нормальной скорости Starlink после введенных ограничений. В то же время Маск заявил, что SpaceX закрыла техническую возможность использования системы для определенных ударов украинских беспилотников.

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