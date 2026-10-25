У Конгресі США оскаржили аргументи Маска щодо обмеження Starlink для України

Американський конгресмен-республіканець Ден Креншоу поставив під сумнів пояснення Ілона Маска щодо обмеження використання Starlink українськими військовими. Він наголосив, що Україна застосовує супутникову систему для захисту від російської агресії. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Маск раніше заявив, що Україна нібито порушила умови використання Starlink, застосовуючи систему для "наступальних ударів безпілотників з метою вбивства людей".

Креншоу назвав таке пояснення суперечливим, адже оборона країни передбачає знищення військ противника.

Як ви думаєте, що означає захищати свою країну? Звичайно, ці дрони використовували для вбивства людей. Їх роками використовували проти росіян, але на території України – заявив конгресмен в ефірі Bloomberg This Weekend.

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Креншоу також розкритикував ситуацію, за якої обороноздатність України залежить від технологій однієї приватної компанії.

Мене непокоїть те, що цілий конфлікт, ціла оборона такої суверенної країни, як Україна, залежить від однієї компанії – наголосив він.

Раніше українське Міноборони повідомило про відновлення нормальної швидкості Starlink після запроваджених обмежень. Водночас Маск заявив, що SpaceX закрила технічну можливість використання системи для певних ударів українських безпілотників.

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