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Скільки росія і Україна втратили військових у вересні: НАТО озвучило цифру

Київ • УНН

 • 4894 перегляди

За оцінкою НАТО, у вересні росія втратила понад 50 тисяч військових, до 28 тисяч із них загинули. Водночас втрати України становили близько 5 тисяч.

Скільки росія і Україна втратили військових у вересні: НАТО озвучило цифру

У вересні 2026 року російська армія втратила понад 50 тисяч військовослужбовців, які загинули або були поранені, з яких до 28 тисяч загинули. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

За оцінками високопоставленого представника НАТО, який побажав залишитися анонімним, вересень став найважчим місяцем для російських військ за кількістю втрат з початку року.

При цьому втрати української армії за той самий період, за оцінкою представника альянсу, становили близько 5 тисяч осіб убитими та пораненими. Таким чином, російські втрати могли виявитися приблизно вдесятеро більшими за українські.

Оцінки НАТО дещо відрізняються від даних українського Генштабу, який повідомив про 46 230 російських військових, втрачених за вересень, не уточнивши кількість загиблих. За підрахунками української сторони, щомісячні втрати російської армії зросли майже на 46% - з 31 710 осіб у січні до 46 230 у вересні. Загалом з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року росія, за оцінками України, втратила близько 1,55 млн військовослужбовців. Ця цифра включає загиблих, поранених, зниклих безвісти та полонених. Незалежно підтвердити ці дані неможливо

- йдеться в матеріалі Bloomberg.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що російський диктатор володимир путін може не обмежитися Україною: у кремля є плани щодо Грузії, Молдови, країн Балтії та Польщі. Останні є членами ЄС і НАТО.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Генеральний штаб Збройних сил України
Bloomberg
НАТО
Європейський Союз
Німеччина
Україна
Молдова
Грузія
Польща