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Сколько россия и Украина потеряли военнослужащих в сентябре: НАТО назвало цифру

Киев • УНН

 • 7228 просмотра

По оценке НАТО, в сентябре россия потеряла более 50 тысяч военнослужащих, до 28 тысяч из них погибли. В то же время потери Украины составили около 5 тысяч.

Сколько россия и Украина потеряли военнослужащих в сентябре: НАТО назвало цифру

В сентябре 2026 года российская армия потеряла более 50 тысяч военнослужащих, погибших или раненых, из которых до 28 тысяч погибли. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

По оценкам высокопоставленного представителя НАТО, пожелавшего остаться анонимным, сентябрь стал самым тяжелым месяцем для российских войск по количеству потерь с начала года.

При этом потери украинской армии за тот же период, по оценке представителя альянса, составили около 5 тысяч убитыми и ранеными. Таким образом, российские потери могли оказаться примерно в десять раз больше украинских.

Оценки НАТО несколько отличаются от данных украинского Генштаба, который сообщил о 46 230 российских военнослужащих, потерянных за сентябрь, не уточнив количество погибших. По подсчетам украинской стороны, ежемесячные потери российской армии выросли почти на 46% - с 31 710 человек в январе до 46 230 в сентябре. Всего с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года россия, по оценкам Украины, потеряла около 1,55 млн военнослужащих. Эта цифра включает погибших, раненых, пропавших без вести и пленных. Независимо подтвердить эти данные невозможно

- говорится в материале Bloomberg.

Напомним

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что российский диктатор владимир путин может не ограничиться Украиной: у Кремля есть планы в отношении Грузии, Молдовы, стран Балтии и Польши. Последние являются членами ЕС и НАТО.

Евгений Устименко

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