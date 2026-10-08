Генштаб підтвердив ураження Омського НПЗ за 2500 км від України - що відомо про завод

$44.860.0850.160.48
ukenru
15:10 • 12777 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Омського НПЗ за 2500 км від України - що відомо про заводVideo
14:57 • 12038 перегляди
Окупанти атакували дроном будівлю Запорізької облради, влучили у гербPhoto
14:49 • 8350 перегляди
У рф почалися масштабні проблеми з інтернетом після атаки на дата-центр "Яндексу" - які сервіси не працюютьPhoto
13:55 • 15888 перегляди
ДТП можна оформити без поліції та паперів - як скористатись європротоколом в Дії і чи заберуть "права"
13:14 • 13215 перегляди
Сили оборони за допомогою далекобійних БПЛА FP-1 уразили найбільший НПЗ в росіїVideo
13:14 • 10601 перегляди
Пільговий тариф на світло для українців поки залишиться без змін - скільки доведеться платити
12:58 • 10561 перегляди
Переговорна команда України вирушає до США ще до кінця тижня - Зеленський
12:55 • 9068 перегляди
Справа “Форест Гамп” - за Мудру внесли 20 млн гривень застави
12:39 • 16425 перегляди
Переосмислила античність і змінила сучасність: що відомо про лауреатку Нобелівської премії з літератури-2026Photo
11:40 • 10870 перегляди
В Україну йде холодний фронт, але про серйозне похолодання говорити ще зарано - синоптик
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
2.6м/с
49%
746мм
Популярнi новини
Україна та Молдова випереджають Грузію лише за негативними показниками - Кобахідзе8 жовтня, 07:09 • 14494 перегляди
США та рф ведуть переговори про можливе відновлення "Північних потоків" - Reuters8 жовтня, 07:29 • 25490 перегляди
Померла програмістка, яка забезпечила висадку місії "Аполлон-11" на МісяцьVideo8 жовтня, 08:00 • 11480 перегляди
Талант "Арсеналу" Макс Доуман отримав від Книги рекордів Гіннеса одразу три відзнакиVideo13:25 • 11381 перегляди
Меган Маркл вперше з’явилася на публіці після повернення до Британії - її помітили з Малалою ЮсуфзайPhoto13:55 • 8142 перегляди
Публікації
ДТП можна оформити без поліції та паперів - як скористатись європротоколом в Дії і чи заберуть "права"13:55 • 15899 перегляди
Переосмислила античність і змінила сучасність: що відомо про лауреатку Нобелівської премії з літератури-2026Photo12:39 • 16430 перегляди
Представники авіагалузі готують для Мінфіну проєкт податкової консультації щодо лізингу повітряних суден - УАТА
Ексклюзив
8 жовтня, 07:36 • 37444 перегляди
Варіанти коротких мандрівокPhoto7 жовтня, 17:59 • 63108 перегляди
Пожежна авіація - це більше, ніж літак: як XENA організовує міжнародні операції з гасіння лісових пожежPhoto
Ексклюзив
7 жовтня, 16:15 • 59117 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ірина Мудра
Віталій Кличко
Ярослав Железняк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Іран
Польща
Реклама
УНН Lite
Давньогрецькі боги, роуд-муві та Царство Мертвих - вийшов перший тизер нового фільму Павла Острікова "Трагедія"PhotoVideo16:39 • 864 перегляди
Президент Польщі Навроцький провів тренування з легендою боксу Пак'яоPhotoVideo14:34 • 6630 перегляди
Xbox запускає новий підрозділ з фільмів та серіалів13:59 • 7164 перегляди
Меган Маркл вперше з’явилася на публіці після повернення до Британії - її помітили з Малалою ЮсуфзайPhoto13:55 • 8446 перегляди
Талант "Арсеналу" Макс Доуман отримав від Книги рекордів Гіннеса одразу три відзнакиVideo13:25 • 11528 перегляди
Актуальне
Опалення
Starlink
Фільм
Серіали
Дія (сервіс)

Генштаб підтвердив ураження Омського НПЗ за 2500 км від України - що відомо про завод

Київ • УНН

 • 12820 перегляди

Сили оборони України 8 жовтня уразили Омський НПЗ у росії. Завод переробляє понад 21 млн тонн нафти щороку та забезпечує армію рф.

Генштаб підтвердив ураження Омського НПЗ за 2500 км від України - що відомо про завод

У Генеральному штабі підтвердили ураження Омського НПЗ, що за 2500 км від України, передає УНН.

8 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили Омський нафтопереробний завод у рф 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

У Генштабі зауважили, що Омський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством у рф. Може переробляти понад 21 млн тонн нафти на рік. Завод спеціалізується на виробництві широкого спектру пального, мастил та нафтохімічної продукції. 

Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.

Омський НПЗ уже зазнавав ураження 6 липня 2026 року. Тоді українські воїни уразили установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 проєктною потужністю 8,4 млн тонн нафти на рік. 

Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації - наголосили у Генштабі.

Нагадаємо

Раніше OSINT- аналітики повідомили про ураження омського НПЗ. За даними українського виробника Fire Point, Сили оборони України уразили завод за допомогою ударних БпЛА FP-1.

За даними компанії, омський НПЗ знаходиться на відстані понад 2 500 км. Після влучання, на підприємстві виникла пожежа.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Fire Point
Вибухи
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Організація Об'єднаних Націй
Україна