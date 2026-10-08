Генштаб підтвердив ураження Омського НПЗ за 2500 км від України - що відомо про завод
Київ • УНН
Сили оборони України 8 жовтня уразили Омський НПЗ у росії. Завод переробляє понад 21 млн тонн нафти щороку та забезпечує армію рф.
У Генеральному штабі підтвердили ураження Омського НПЗ, що за 2500 км від України, передає УНН.
8 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили Омський нафтопереробний завод у рф
Додамо
У Генштабі зауважили, що Омський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством у рф. Може переробляти понад 21 млн тонн нафти на рік. Завод спеціалізується на виробництві широкого спектру пального, мастил та нафтохімічної продукції.
Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.
Омський НПЗ уже зазнавав ураження 6 липня 2026 року. Тоді українські воїни уразили установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 проєктною потужністю 8,4 млн тонн нафти на рік.
Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації - наголосили у Генштабі.
Нагадаємо
Раніше OSINT- аналітики повідомили про ураження омського НПЗ. За даними українського виробника Fire Point, Сили оборони України уразили завод за допомогою ударних БпЛА FP-1.
За даними компанії, омський НПЗ знаходиться на відстані понад 2 500 км. Після влучання, на підприємстві виникла пожежа.