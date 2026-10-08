Генштаб подтвердил поражение Омского НПЗ в 2500 км от Украины — что известно о заводе

$44.860.0850.160.48
ukenru
15:10 • 3190 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Омского НПЗ в 2500 км от Украины — что известно о заводеVideo
14:57 • 4404 просмотра
Оккупанты атаковали дроном здание Запорожского облсовета, попали в гербPhoto
14:49 • 2576 просмотра
В рф начались масштабные проблемы с интернетом после атаки на дата-центр «Яндекса» — какие сервисы не работаютPhoto
13:55 • 10731 просмотра
ДТП можно оформить без полиции и бумаг — как воспользоваться европротоколом в "Дії" и заберут ли "права"
13:14 • 10837 просмотра
Силы обороны с помощью дальнобойных БПЛА FP-1 поразили крупнейший НПЗ в россииVideo
13:14 • 8876 просмотра
Льготный тариф на электроэнергию для украинцев пока останется без изменений — сколько придется платить
12:58 • 9314 просмотра
Переговорная команда Украины отправится в США ещё до конца недели - Зеленский
12:55 • 8302 просмотра
Дело "Форрест Гамп" — за Мудру внесли 20 млн гривен залога
12:39 • 13342 просмотра
Переосмыслила античность и изменила современность: что известно о лауреатке Нобелевской премии по литературе 2026 годаPhoto
11:40 • 10599 просмотра
В Украину идет холодный фронт, но говорить о серьезном похолодании еще рано - синоптик
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2м/с
42%
748мм
Популярные новости
Ле Пен заявила, что вступление Украины в ЕС повлияет на французский агросектор8 октября, 05:48 • 10118 просмотра
Нефть дорожает на фоне атак на танкеры и сокращения добычи США8 октября, 06:34 • 6638 просмотра
Украина и Молдова опережают Грузию только по негативным показателям — Кобахидзе8 октября, 07:09 • 12139 просмотра
США и рф ведут переговоры о возможном восстановлении "Северных потоков" - Reuters8 октября, 07:29 • 23036 просмотра
Умерла программистка, обеспечившая высадку миссии "Аполлон-11" на ЛунуVideo8 октября, 08:00 • 8022 просмотра
публикации
ДТП можно оформить без полиции и бумаг — как воспользоваться европротоколом в "Дії" и заберут ли "права"13:55 • 10729 просмотра
Переосмыслила античность и изменила современность: что известно о лауреатке Нобелевской премии по литературе 2026 годаPhoto12:39 • 13341 просмотра
Представители авиационной отрасли готовят для Минфина проект налоговой консультации по лизингу воздушных судов - УАТА
Эксклюзив
8 октября, 07:36 • 34851 просмотра
Варианты коротких путешествийPhoto7 октября, 17:59 • 60536 просмотра
Пожарная авиация — это больше, чем самолёт: как XENA организует международные операции по тушению лесных пожаровPhoto
Эксклюзив
7 октября, 16:15 • 56531 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Иран
Польша
Реклама
УНН Lite
Президент Польши Навроцкий провёл тренировку с легендой бокса ПакьяоPhotoVideo14:34 • 2260 просмотра
Xbox запускает новое подразделение по фильмам и сериалам13:59 • 3094 просмотра
Меган Маркл впервые появилась на публике после возвращения в Британию — её заметили с Малалой ЮсуфзайPhoto13:55 • 3286 просмотра
Талант "Арсенала" Макс Доуман получил от Книги рекордов Гиннесса сразу три наградыVideo13:25 • 4768 просмотра
В Киеве появилась звезда Ярославы Магучих — где её можно увидетьVideo7 октября, 20:37 • 33390 просмотра
Актуальное
Старлинк
Отопление
Фильм
Сериал
Дія (сервис)

Генштаб подтвердил поражение Омского НПЗ в 2500 км от Украины — что известно о заводе

Киев • УНН

 • 3188 просмотра

Силы обороны Украины 8 октября поразили Омский НПЗ в России. Завод перерабатывает более 21 млн тонн нефти ежегодно и обеспечивает армию РФ.

Генштаб подтвердил поражение Омского НПЗ в 2500 км от Украины — что известно о заводе

В Генеральном штабе подтвердили поражение Омского НПЗ, расположенного в 2500 км от Украины, передает УНН.

8 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили Омский нефтеперерабатывающий завод в рф 

- говорится в сообщении.

Добавим

В Генштабе отметили, что Омский НПЗ является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием в рф. Может перерабатывать более 21 млн тонн нефти в год. Завод специализируется на производстве широкого спектра топлива, масел и нефтехимической продукции. 

Предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.

Омский НПЗ уже подвергался поражению 6 июля 2026 года. Тогда украинские воины поразили установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 проектной мощностью 8,4 млн тонн нефти в год. 

Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала российской федерации — подчеркнули в Генштабе.

Напомним

Ранее OSINT- аналитики сообщили о поражении омского НПЗ. По данным украинского производителя Fire Point, Силы обороны Украины поразили завод с помощью ударных БпЛА FP-1.

По данным компании, омский НПЗ находится на расстоянии более 2 500 км. После попадания на предприятии возник пожар.

Антонина Туманова

Война в Украине
Fire Point
Взрывы
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Организация Объединенных Наций
Украина