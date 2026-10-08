Генштаб подтвердил поражение Омского НПЗ в 2500 км от Украины — что известно о заводе
Киев • УНН
Силы обороны Украины 8 октября поразили Омский НПЗ в России. Завод перерабатывает более 21 млн тонн нефти ежегодно и обеспечивает армию РФ.
В Генеральном штабе подтвердили поражение Омского НПЗ, расположенного в 2500 км от Украины, передает УНН.
8 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили Омский нефтеперерабатывающий завод в рф
Добавим
В Генштабе отметили, что Омский НПЗ является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием в рф. Может перерабатывать более 21 млн тонн нефти в год. Завод специализируется на производстве широкого спектра топлива, масел и нефтехимической продукции.
Предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.
Омский НПЗ уже подвергался поражению 6 июля 2026 года. Тогда украинские воины поразили установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 проектной мощностью 8,4 млн тонн нефти в год.
Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала российской федерации — подчеркнули в Генштабе.
Напомним
Ранее OSINT- аналитики сообщили о поражении омского НПЗ. По данным украинского производителя Fire Point, Силы обороны Украины поразили завод с помощью ударных БпЛА FP-1.
По данным компании, омский НПЗ находится на расстоянии более 2 500 км. После попадания на предприятии возник пожар.