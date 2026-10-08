Сили оборони за допомогою далекобійних БПЛА FP-1 уразили найбільший НПЗ в росії
Київ • УНН
Сили оборони дронами FP-1 уразили Омський НПЗ, що переробляє 22 млн тонн нафти на рік. Про це повідомили OSINT-канал і Fire Point.
Фото: firepoint.technology
Сили оборони за допомогою далекобійних дронів FP-1 уразили омський нафтопереробний завод, який є найбільшим в росії, пише УНН.
Деталі
Все-таки вдалося прорвати російське ППО в омську. Ударні БПЛА Сил Оборони уразили омський НПЗ, найбільший нафтопереробний завод рф
За даними української оборонної компанії Fire Point омський нафтопереробний завод був уражений за допомогою далекобійних БпЛА FP-1.
омськ, скучив за FP-1?
омський НПЗ переробляє 22 млн тонн нафти на рік.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Сили оборони уразили нафтопереробний комплекс "Газпром нефтехим Салават" у салаваті Республіки Башкортостан рф, там виникла пожежа.