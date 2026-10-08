Сили оборони за допомогою далекобійних БПЛА FP-1 уразили найбільший НПЗ в росії

Фото: firepoint.technology

Сили оборони за допомогою далекобійних дронів FP-1 уразили омський нафтопереробний завод, який є найбільшим в росії, пише УНН.

Деталі

Все-таки вдалося прорвати російське ППО в омську. Ударні БПЛА Сил Оборони уразили омський НПЗ, найбільший нафтопереробний завод рф - повідомив OSINT-канал Еxilenova+.

За даними української оборонної компанії Fire Point омський нафтопереробний завод був уражений за допомогою далекобійних БпЛА FP-1.

омськ, скучив за FP-1? - повідомила компанія у відповідь на допис OSINT-каналу.

омський НПЗ переробляє 22 млн тонн нафти на рік.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Сили оборони уразили нафтопереробний комплекс "Газпром нефтехим Салават" у салаваті Республіки Башкортостан рф, там виникла пожежа.