Силы обороны с помощью дальнобойных БПЛА FP-1 поразили крупнейший НПЗ в россии

Фото: firepoint.technology

Силы обороны с помощью дальнобойных дронов FP-1 поразили омский нефтеперерабатывающий завод, который является крупнейшим в россии, пишет УНН.

Детали

Всё-таки удалось прорвать российскую ПВО в омской области. Ударные БПЛА Сил обороны поразили омский НПЗ, крупнейший нефтеперерабатывающий завод рф - сообщил OSINT-канал Еxilenova+.

По данным украинской оборонной компании Fire Point, Омский нефтеперерабатывающий завод был поражён с помощью дальнобойных БПЛА FP-1.

омск, соскучился по FP-1? - сообщила компания в ответ на публикацию OSINT-канала.

омский НПЗ перерабатывает 22 млн тонн нефти в год.

Напомним

Ранее УНН писал, что Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават" в Салавате Республики Башкортостан РФ, там возник пожар.