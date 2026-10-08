Силы обороны с помощью дальнобойных БПЛА FP-1 поразили крупнейший НПЗ в россии
Киев • УНН
Силы обороны дронами FP-1 поразили омский НПЗ, перерабатывающий 22 млн тонн нефти в год. Об этом сообщили OSINT-канал и Fire Point.
Силы обороны с помощью дальнобойных дронов FP-1 поразили омский нефтеперерабатывающий завод, который является крупнейшим в россии, пишет УНН.
Детали
Всё-таки удалось прорвать российскую ПВО в омской области. Ударные БПЛА Сил обороны поразили омский НПЗ, крупнейший нефтеперерабатывающий завод рф
По данным украинской оборонной компании Fire Point, Омский нефтеперерабатывающий завод был поражён с помощью дальнобойных БПЛА FP-1.
омск, соскучился по FP-1?
омский НПЗ перерабатывает 22 млн тонн нефти в год.
Напомним
Ранее УНН писал, что Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават" в Салавате Республики Башкортостан РФ, там возник пожар.