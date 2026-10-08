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Силы обороны с помощью дальнобойных БПЛА FP-1 поразили крупнейший НПЗ в россии

Киев • УНН

 • 4382 просмотра

Силы обороны дронами FP-1 поразили омский НПЗ, перерабатывающий 22 млн тонн нефти в год. Об этом сообщили OSINT-канал и Fire Point.

Силы обороны с помощью дальнобойных БПЛА FP-1 поразили крупнейший НПЗ в россии
Фото: firepoint.technology

Силы обороны с помощью дальнобойных дронов FP-1 поразили омский нефтеперерабатывающий завод, который является крупнейшим в россии, пишет УНН.

Детали

Всё-таки удалось прорвать российскую ПВО в омской области. Ударные БПЛА Сил обороны поразили омский НПЗ, крупнейший нефтеперерабатывающий завод рф

- сообщил OSINT-канал Еxilenova+.

По данным украинской оборонной компании Fire Point, Омский нефтеперерабатывающий завод был поражён с помощью дальнобойных БПЛА FP-1.

омск, соскучился по FP-1?

- сообщила компания в ответ на публикацию OSINT-канала.

омский НПЗ перерабатывает 22 млн тонн нефти в год.

Напомним

Ранее УНН писал, что Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават" в Салавате Республики Башкортостан РФ, там возник пожар.

Евгений Царенко

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