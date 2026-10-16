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Українські військові ліквідували на Покровському напрямку понад 50 окупантів, є поранені - Генштаб

Київ • УНН

 • 712 перегляди

Ворог завдав 47 авіаударів і застосував 3857 дронів-камікадзе. На Покровському напрямку знищено 58 окупантів та 139 безпілотників.

Українські військові ліквідували на Покровському напрямку понад 50 окупантів, є поранені - Генштаб
Фото ілюстративне

Загалом від початку цієї доби відбулося 208 бойових зіткнень. Українські військові на Покровському напрямку сьогодні ліквідували 58 окупантів та 12 поранили, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав 47 авіаційних ударів, скинув 152 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 3857 дронів-камікадзе та здійснив 1926 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень у районах Товстодубового, Малої Слобідки, Бунячиного, Дорошівки, Нескучного, Шпиля, Графського, Садків та Могриці, один бій триває до цього часу.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 22 бойові зіткнення біля Стариці, Малої Вовчі, Чугунівки та Радьківки, три бойові зіткнення тривають досі.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили одну спробу загарбників просунутися в районі Куп'янська.

На Лиманському напрямку наші підрозділи завадили просуванню противника у районах Лимана, Зарічного та Діброви.

П'ять атак окупантів відбито на Слов’янському напрямку в районах Озерного, Пискунівки, Кривої Луки та Миколаївки.

Один ворожий штурм успішно відбили наші захисники на Краматорському напрямку в районі Діброви.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 16 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Довгої Балки, Новоселівки, Дружківки, Олексієво-Дружківки та Миколайпілля, два боєзіткнення тривають дотепер.

Усього 26 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Грузьке, Вільне, Кучерів Яр, Світле, Добропілля, Сергіївка, Молодецьке та Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 58 окупантів та 12 поранено; знищено три одиниці автомобільної техніки та 58 укриттів ворога. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, три артилерійські системи, дві одиниці спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та 66 укриттів противника. Знищено або подавлено 139 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Дві атаки противника відбито на Олександрівському напрямку в районах Запорізького та Комишувахи.

Одинадцять атак зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Воздвижівка, Рівне, Андріївка, Копані, Чарівне та Єгорівка.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили сім спроб загарбників іти вперед у районах Малої Токмачки, Павлівки, Степногірська та Плавнів.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

Генштаб повідомив втрати росіян за добу у живій силі та техніці на фронті16.10.26, 07:07 • 5712 переглядiв

Антоніна Туманова

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