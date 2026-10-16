Генштаб повідомив втрати росіян за добу у живій силі та техніці на фронті

За минулу добу російська армія втратила на війні проти України ще 1790 військовослужбовців, 6 літаків та сотні одиниць техніки. Загальні втрати особового складу противника з початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 561 020 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

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Станом на 16 жовтня 2026 року російські війська втратили 12 414 танків, 25 552 бойові броньовані машини та 51 242 артилерійські системи. Лише за останню добу українські захисники знищили 15 бронемашин і 9 артилерійських систем.

Також загальні втрати росіян становлять 2 217 реактивних систем залпового вогню, 1 708 засобів протиповітряної оборони, 449 літаків і 356 гелікоптерів.

Скільки безпілотників та іншої техніки втратила росія

За даними Генштабу, від початку вторгнення російська армія втратила 565 590 безпілотників оперативно-тактичного рівня, з яких 693 – за останню добу.

Крім того, втрати противника становлять 5 130 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, 2 підводні човни та 2 958 наземних робототехнічних комплексів.

Загалом українські військові знищили 163 554 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, зокрема 230 за добу. Втрати спеціальної техніки росіян сягнули 4 833 одиниць.

У Генеральному штабі наголошують, що дані щодо втрат противника уточнюються.

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