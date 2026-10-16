Генштаб сообщил о потерях россиян за сутки в живой силе и технике на фронте

За минувшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины еще 1790 военнослужащих, 6 самолетов и сотни единиц техники. Общие потери личного состава противника с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 561 020 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 16 октября 2026 года российские войска потеряли 12 414 танков, 25 552 боевые бронированные машины и 51 242 артиллерийские системы. Только за последние сутки украинские защитники уничтожили 15 бронемашин и 9 артиллерийских систем.

Также общие потери россиян составляют 2 217 реактивных систем залпового огня, 1 708 средств противовоздушной обороны, 449 самолетов и 356 вертолетов.

Сколько беспилотников и другой техники потеряла Россия

По данным Генштаба, с начала вторжения российская армия потеряла 565 590 беспилотников оперативно-тактического уровня, из которых 693 — за последние сутки.

Кроме того, потери противника составляют 5 130 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров, 2 подводные лодки и 2 958 наземных робототехнических комплексов.

Всего украинские военные уничтожили 163 554 единицы автомобильной техники и автоцистерн, в частности 230 за сутки. Потери специальной техники россиян достигли 4 833 единиц.

В Генеральном штабе подчеркивают, что данные о потерях противника уточняются.

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