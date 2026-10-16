Генштаб сообщил о потерях россиян за сутки в живой силе и технике на фронте
Киев • УНН
Генштаб сообщил о 1790 погибших российских военнослужащих и потере 6 самолетов за сутки. Общие потери личного состава достигли 1 561 020 человек.
За минувшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины еще 1790 военнослужащих, 6 самолетов и сотни единиц техники. Общие потери личного состава противника с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 561 020 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
По состоянию на 16 октября 2026 года российские войска потеряли 12 414 танков, 25 552 боевые бронированные машины и 51 242 артиллерийские системы. Только за последние сутки украинские защитники уничтожили 15 бронемашин и 9 артиллерийских систем.
Также общие потери россиян составляют 2 217 реактивных систем залпового огня, 1 708 средств противовоздушной обороны, 449 самолетов и 356 вертолетов.
Сколько беспилотников и другой техники потеряла Россия
По данным Генштаба, с начала вторжения российская армия потеряла 565 590 беспилотников оперативно-тактического уровня, из которых 693 — за последние сутки.
Кроме того, потери противника составляют 5 130 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров, 2 подводные лодки и 2 958 наземных робототехнических комплексов.
Всего украинские военные уничтожили 163 554 единицы автомобильной техники и автоцистерн, в частности 230 за сутки. Потери специальной техники россиян достигли 4 833 единиц.
В Генеральном штабе подчеркивают, что данные о потерях противника уточняются.
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