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Украинские военные ликвидировали на Покровском направлении более 50 оккупантов, есть раненые — Генштаб

Киев • УНН

 • 2858 просмотра

Враг нанес 47 авиаударов и применил 3857 дронов-камикадзе. На Покровском направлении уничтожены 58 оккупантов и 139 беспилотников.

Украинские военные ликвидировали на Покровском направлении более 50 оккупантов, есть раненые — Генштаб
Фото иллюстративное

Всего с начала этих суток произошло 208 боевых столкновений. Украинские военные на Покровском направлении сегодня ликвидировали 58 оккупантов и 12 ранили, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 47 авиационных ударов, сбросил 152 управляемые авиабомбы. Кроме того, привлек для поражения 3857 дронов-камикадзе и осуществил 1926 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском направлении произошло 11 боевых столкновений в районах Толстодубового, Малой Слободки, Бунячиного, Дорошовки, Нескучного, Шпиля, Графского, Садков и Могрицы, один бой продолжается до сих пор.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 22 боевых столкновения возле Старицы, Малой Волчьей, Чугуновки и Радьковки, три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении Силы обороны отбили одну попытку захватчиков продвинуться в районе Купянска.

На Лиманском направлении наши подразделения воспрепятствовали продвижению противника в районах Лимана, Заречного и Дибровы.

Пять атак оккупантов отбито на Славянском направлении в районах Озерного, Пескуновки, Кривой Луки и Николаевки.

Один вражеский штурм успешно отбили наши защитники на Краматорском направлении в районе Дибровы.

На Константиновском направлении зафиксировано 16 боевых столкновений в районах Константиновки, Долгой Балки, Новоселовки, Дружковки, Алексеево-Дружковки и Николаевполья, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Всего 26 атак отбито на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Торецкое, Грузское, Вольное, Кучеров Яр, Светлое, Доброполье, Сергеевка, Молодецкое и Новопавловка.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 58 оккупантов и 12 ранено; уничтожены три единицы автомобильной техники и 58 укрытий противника. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, три артиллерийские системы, две единицы специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 66 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 139 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Две атаки противника отбиты на Александровском направлении в районах Запорожского и Камышевахи.

Одиннадцать атак зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Воздвиженка, Ровное, Андреевка, Копани, Чаривное и Егоровка.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили семь попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Малой Токмачки, Павловки, Степногорска и Плавней.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Генштаб сообщил о потерях россиян за сутки в живой силе и технике на фронте16.10.26, 07:07 • 5784 просмотра

Антонина Туманова

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