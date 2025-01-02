Окупанти на Херсонщині фіксують збільшення зламаної техніки через саботаж

Окупанти в Херсонській області дедалі частіше вибирають саботаж, ламаючи водні засоби, в результаті чого човни часто повертаються на ремонт, що зриває плани російської військової команди щодо використання плавзасобів для форсування Дніпра.

Про це повідомляє рух "АТЕШ", передає УНН.

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Агенти "АТЕШ" повідомляють, що у населеному пункті Лазурне Херсонської області російські окупанти скаржаться на різке збільшення кількості поломок техніки, яка прибуває на ремонтну базу. Рашисти підозрюють, що збільшення кількості поломок водних засобів пов’язана із навмисним саботажем з боку самих російських військовослужбовців - повідомляє “АТЕШ”.

Зазначається, що російські військові дедалі частіше вибирають саботаж як спосіб виживання. Багато хто з них свідомо ламає двигуни човнів.

В результаті човни часто повертаються на ремонт, що зриває плани російської військової команди щодо використання цих плавзасобів для форсування Дніпра.

Нагадаємо

Агент "АТЕШ" провів диверсію на залізниці у Тверській області, ускладнивши постачання боєприпасів для російських військ.