Оккупанты на Херсонщине фиксируют увеличение сломанной техники из-за саботажа
Киев • УНН
В Лазурном оккупанты фиксируют резкое увеличение поломок водной техники из-за саботажа российских военных. Солдаты намеренно ломают двигатели лодок, чтобы избежать форсирования Днепра.
Оккупанты в Херсонской области все чаще выбирают саботаж, ломая водные средства, в результате чего лодки часто возвращаются на ремонт, что срывает планы российской военной команды по использованию плавсредств для форсирования Днепра.
Об этом сообщает движение «АТЕШ», передает УНН.
Детали
Агенты «АТЕШ» сообщают, что в населенном пункте Лазурное Херсонской области российские оккупанты жалуются на резкое увеличение количества поломок техники, которая прибывает на ремонтную базу. Рашисты подозревают, что увеличение количества поломок водных средств связано с умышленным саботажем со стороны самих российских военнослужащих
Отмечается, что российские военные все чаще выбирают саботаж как способ выживания. Многие из них сознательно ломают двигатели лодок.
В результате лодки часто возвращаются на ремонт, что срывает планы российской военной команды по использованию этих плавсредств для форсирования Днепра.
Напомним,
Агент «АТЕШ» провел диверсию на железной дороге в Тверской области, затруднив поставки боеприпасов для российских войск.