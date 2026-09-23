Украина и россия заинтересованы в перемирии в отношении энергетики и зерна — Рубио
Киев • УНН
россия и Украина выразили заинтересованность в ограниченном прекращении огня в отношении зерна и энергетики. США готовы содействовать достижению договорённости.
россия и Украина заинтересованы в "ограниченном прекращении огня" в отношении зерна и энергетики. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Государственный секретарь США Марко Рубио после встречи с российским министром Сергеем Лавровым сообщил, что и Россия, и Украина выразили заинтересованность в ограниченном прекращении огня, которое касалось бы зерна и энергетики.
По его словам, "это не решает проблему войны, но, по моему мнению, может в определенной степени ослабить ощутимое глобальное давление".
Рубио отмечает, что США готовы сыграть "конструктивную роль" в достижении такого прекращения огня.
"Возможно, это станет отправной точкой или платформой для более широкого соглашения", — добавляет он.
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