Украина и россия заинтересованы в перемирии в отношении энергетики и зерна — Рубио

россия и Украина заинтересованы в "ограниченном прекращении огня" в отношении зерна и энергетики. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Государственный секретарь США Марко Рубио после встречи с российским министром Сергеем Лавровым сообщил, что и Россия, и Украина выразили заинтересованность в ограниченном прекращении огня, которое касалось бы зерна и энергетики.

По его словам, "это не решает проблему войны, но, по моему мнению, может в определенной степени ослабить ощутимое глобальное давление".

Рубио отмечает, что США готовы сыграть "конструктивную роль" в достижении такого прекращения огня.

"Возможно, это станет отправной точкой или платформой для более широкого соглашения", — добавляет он.

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