Україна та росія зацікавлені у перемир’ї щодо енергетики та зерна - Рубіо
Київ • УНН
росія та Україна висловили зацікавленість в обмеженому припиненні вогню щодо зерна й енергетики. США готові сприяти домовленості.
Росія та Україна зацікавлені в "обмеженому припиненні вогню" щодо зерна та енергетики. Про це заявив Держсекретар США Марко Рубіо, передає УНН із посиланням на The Guardian.
Деталі
Державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі з російським міністром Сергієм Лавровим повідомив, що і росія, і Україна висловили зацікавленість в обмеженому припиненні вогню, яке стосувалося б зерна та енергетики.
За його словами, "це не вирішує проблему війни, але, на мою думку, може певною мірою послабити відчутний глобальний тиск".
Рубіо зазначає, що США готові відіграти "конструктивну роль" у досягненні такого припинення вогню.
"Можливо, це стане відправною точкою або платформою для ширшої угоди", — додає він.
Безпечне судноплавство в Чорному морі можливе - Зеленський назвав умову23.09.26, 17:26 • 2178 переглядiв