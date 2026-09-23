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The New York Times

Україна та росія зацікавлені у перемир’ї щодо енергетики та зерна - Рубіо

Київ • УНН

 • 732 перегляди

росія та Україна висловили зацікавленість в обмеженому припиненні вогню щодо зерна й енергетики. США готові сприяти домовленості.

Україна та росія зацікавлені у перемир’ї щодо енергетики та зерна - Рубіо

Росія та Україна зацікавлені в "обмеженому припиненні вогню" щодо зерна та енергетики. Про це заявив Держсекретар США Марко Рубіо, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі з російським міністром Сергієм Лавровим повідомив, що і росія, і Україна висловили зацікавленість в обмеженому припиненні вогню, яке стосувалося б зерна та енергетики.

За його словами, "це не вирішує проблему війни, але, на мою думку, може певною мірою послабити відчутний глобальний тиск".

Рубіо зазначає, що США готові відіграти "конструктивну роль" у досягненні такого припинення вогню.

"Можливо, це стане відправною точкою або платформою для ширшої угоди", — додає він.

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Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Марко Рубіо
The Guardian
Сполучені Штати Америки
Україна