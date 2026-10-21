В Херсонской области из-за российских обстрелов ранены 10 человек, среди них трое детей
Киев • УНН
За сутки обстрелы Херсонской области артиллерией и дронами ранили 10 человек, в том числе троих детей. Повреждены дома и автомобили.
За минувшие сутки россия вновь обстреливала Херсонскую область из артиллерии и с помощью беспилотников. Ранения получили 10 человек, в том числе трое детей. Также повреждены частные дома и автомобили. Об этом сообщает главное управление Национальной полиции Украины в Херсонской области, передает УНН.
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Враг не прекращает обстрелы Херсонского и Бериславского районов. За минувшие сутки по населенным пунктам противник бил из артиллерии и БПЛА различных типов
По информации полиции, под обстрелами оказались Херсон, Антоновка, Широкая Балка, Софиевка, Янтарное, Камышаны, Днепровское, Станислав, Садовое, Новодмитровка, Александровка, Белая Криница, Кучерское, Золотая Балка, Урожайное, Старица, Новоройск, Нововоскресенское, Веровка, Высокое, Казачье, Веселое. В результате атак были повреждены девять частных домов и четыре автомобиля.
Вблизи Белой Криницы российские военные атаковали автомобиль БпЛА типа "Ланцет". В результате удара транспортное средство сгорело. Пострадал 66-летний водитель. Его доставили в больницу со взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией. FPV-дронами оккупанты атаковали Широкую Балку. Медицинская помощь потребовалась 66-летнему местному жителю. Его госпитализировали со взрывной и черепно-мозговой травмами, осколочными ранениями плеча и живота. Состояние мужчины врачи оценивают как тяжелое
Кроме того, из артиллерии россияне обстреляли Корабельный район Херсона.
В результате попадания снаряда на территорию частного домовладения пострадали 36-летняя женщина и трое детей. 13-летняя девочка, ее 12-летний брат и еще одна 12-летняя девочка получили взрывные травмы и острую реакцию на стресс. Аналогичные травмы и контузия — у взрослой пострадавшей
По имеющейся информации, всех раненых сотрудники патрульной полиции доставили в больницу. В настоящее время угрозы жизни детей и женщины нет, медики назначили им амбулаторное лечение.
В то же время были повреждены шесть частных домов и автомобиль. В результате атаки дроны "FPV" повредили два частных дома в Нововоскресенском и Новоройске, тогда как в Антоновке из-за сброса взрывчатки с БПЛА были повреждены частный дом и автомобиль. Кроме того, по имеющейся информации, за медицинской помощью обратились трое херсонцев и жительница Камышан, которые ранее, несколько дней назад, пострадали в результате вражеских обстрелов.
Женщины в возрасте 54 и 55 лет, а также 60-летний мужчина получили взрывные травмы, контузии, ушибы и острую реакцию на стресс в результате авиаудара по микрорайону "Шуменский" ночью 17 октября. 69-летняя жительница Камышан получила аналогичные ранения в результате артиллерийского обстрела поселка вечером того же дня. На местах ударов работали все профильные службы, документировали последствия атак и помогали пострадавшим
Напомним
В Киеве из-за российской атаки загорелась квартира, уничтожены семь автомобилей, погибли два человека. В части Киева и Киевской области действуют аварийные отключения.