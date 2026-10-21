В Херсонской области из-за российских обстрелов ранены 10 человек, среди них трое детей

За минувшие сутки россия вновь обстреливала Херсонскую область из артиллерии и с помощью беспилотников. Ранения получили 10 человек, в том числе трое детей. Также повреждены частные дома и автомобили. Об этом сообщает главное управление Национальной полиции Украины в Херсонской области, передает УНН.

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Враг не прекращает обстрелы Херсонского и Бериславского районов. За минувшие сутки по населенным пунктам противник бил из артиллерии и БПЛА различных типов - говорится в сообщении.

По информации полиции, под обстрелами оказались Херсон, Антоновка, Широкая Балка, Софиевка, Янтарное, Камышаны, Днепровское, Станислав, Садовое, Новодмитровка, Александровка, Белая Криница, Кучерское, Золотая Балка, Урожайное, Старица, Новоройск, Нововоскресенское, Веровка, Высокое, Казачье, Веселое. В результате атак были повреждены девять частных домов и четыре автомобиля.

Вблизи Белой Криницы российские военные атаковали автомобиль БпЛА типа "Ланцет". В результате удара транспортное средство сгорело. Пострадал 66-летний водитель. Его доставили в больницу со взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией. FPV-дронами оккупанты атаковали Широкую Балку. Медицинская помощь потребовалась 66-летнему местному жителю. Его госпитализировали со взрывной и черепно-мозговой травмами, осколочными ранениями плеча и живота. Состояние мужчины врачи оценивают как тяжелое - говорится в сообщении полиции.

Кроме того, из артиллерии россияне обстреляли Корабельный район Херсона.

В результате попадания снаряда на территорию частного домовладения пострадали 36-летняя женщина и трое детей. 13-летняя девочка, ее 12-летний брат и еще одна 12-летняя девочка получили взрывные травмы и острую реакцию на стресс. Аналогичные травмы и контузия — у взрослой пострадавшей - говорится в сообщении полиции.

По имеющейся информации, всех раненых сотрудники патрульной полиции доставили в больницу. В настоящее время угрозы жизни детей и женщины нет, медики назначили им амбулаторное лечение.

В то же время были повреждены шесть частных домов и автомобиль. В результате атаки дроны "FPV" повредили два частных дома в Нововоскресенском и Новоройске, тогда как в Антоновке из-за сброса взрывчатки с БПЛА были повреждены частный дом и автомобиль. Кроме того, по имеющейся информации, за медицинской помощью обратились трое херсонцев и жительница Камышан, которые ранее, несколько дней назад, пострадали в результате вражеских обстрелов.

Женщины в возрасте 54 и 55 лет, а также 60-летний мужчина получили взрывные травмы, контузии, ушибы и острую реакцию на стресс в результате авиаудара по микрорайону "Шуменский" ночью 17 октября. 69-летняя жительница Камышан получила аналогичные ранения в результате артиллерийского обстрела поселка вечером того же дня. На местах ударов работали все профильные службы, документировали последствия атак и помогали пострадавшим - говорится в сообщении.

Напомним

В Киеве из-за российской атаки загорелась квартира, уничтожены семь автомобилей, погибли два человека. В части Киева и Киевской области действуют аварийные отключения.