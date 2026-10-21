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На Херсонщині через російські обстріли поранено 10 людей, серед них троє дітей

Київ • УНН

 • 90 перегляди

За добу обстріли Херсонщини артилерією та дронами поранили 10 людей, зокрема трьох дітей. Пошкоджено будинки й автомобілі.

На Херсонщині через російські обстріли поранено 10 людей, серед них троє дітей

Минулої доби росі знову обстріляла Херсонщину артилерією та безпілотниками. Поранення дістали 10 людей, зокрема троє дітей. Також пошкоджено приватні будинки й автомобілі. Про це повідомляє головне управління Національної поліції України в Херсонській області, передає УНН.

Деталі

Ворог не припиняє обстріли Херсонського та Бериславського районів. Минулої доби по населених пунктах противник бив із артилерії та БпЛА різних типів

- йдеться у дописі.

За інформацією поліції, під обстрілами опинилися Херсон, Антонівка, Широка Балка, Софіївка, Янтарне, Комишани, Дніпровське, Станіслав, Садове, Новодмитрівка, Олександрівка, Біла Криниця, Кучерське, Золота Балка, Урожайне, Стариця, Новорайськ, Нововоскресенське, Вірівка, Високе, Козацьке, Веселе. Внаслідок атак було пошкоджено дев’ять приватних будинків та чотири автомобілі.

Поблизу Білої Криниці військові рф атакували БпЛА типу "Ланцет" автомобіль. Внаслідок удару транспортний засіб згорів. Постраждав 66-річний водій. Його доправили до лікарні з вибуховою й черепно-мозковою травмами, контузією. FPV-дронами окупанти атакували Широку Балку. Медична допомога знадобилася 66-річному місцевому жителю. Його ушпиталили з вибуховою й черепно-мозковою травмами, осколковими пораненнями плеча та живота. Стан чоловіка лікарі оцінюють як тяжкий

- йдеться у дописі поліції.

Крім того, з артилерії росіяни обстріляли Корабельний район Херсона.

В результаті влучання снаряда на територію приватного домоволодіння постраждали 36-річна жінка та троє дітей. 13-річна дівчинка та її 12-річний брат і ще одна 12-річна дівчинка отримали вибухові травми й гостру реакцію на стрес. Аналогічні травми й контузія й у дорослої постраждалої

- йдеться у дописі поліції.

За наявною інформацією, усіх поранених працівники патрульної поліції доправили до лікарні. Наразі, життю дітей і жінки загрози немає, медики призначили їм амбулаторне лікування.

Водночас, зазнали пошкоджень шість приватних будинків й автомобіль. В результаті атаки "FPV" дрони пошкодили два приватні будинки у Нововоскресенському та Новорайську, тоді як в Антонівці через скид вибухівки з БпЛА пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Крім цього, за наявною інформацією, по медичну допомогу звернулися троє херсонців та жителька Комишан, які днями раніше постраждали внаслідок ворожих обстрілів.

Жінки віком 54 та 55 років, а також 60-річний чоловік зазнали вибухових травм, контузій, забоїв і гострої реакції на стрес унаслідок авіаудару по мікрорайону "Шуменський" вночі 17 жовтня. 69-річна жителька Комишан отримала аналогічні поранення внаслідок артилерійського обстрілу селища увечері тої ж доби. На місцях ударів працювали усі профільні служби, документували наслідки атак та допомагали постраждалим

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

У Києві через російську атаку загорілася квартира, знищено сім авто, загинули двоє людей. У частині Києва й Київщини діють аварійні відключення.

Алла Кіосак

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