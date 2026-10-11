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The New York Times
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Американский разведывательный самолёт патрулирует Чёрное море и следит за объектами вплоть до побережья России

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Американский разведывательный самолёт вылетел из Румынии и патрулирует Чёрное море. Его аппаратура может обнаруживать объекты на расстоянии до 600 км.

Американский разведывательный самолёт патрулирует Чёрное море и следит за объектами вплоть до побережья России

Американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier ARTEMIS II осуществляет разведывательный полет над Черным морем, отслеживая объекты на территории оккупированного Крыма и Краснодарского края России. Об этом сообщает мониторинговая группа «Крымский ветер» со ссылкой на данные Flightradar, пишет УНН.

Детали

По информации мониторинговой группы, самолет вылетел с румынского аэродрома «Михаил Когэлничану» и направился в воздушное пространство над акваторией Черного моря.

Bombardier ARTEMIS II оснащен современными средствами радиоэлектронной разведки, дальность действия которых, по данным «Крымского ветра», достигает 600 километров. Это позволяет собирать информацию о радиолокационных станциях, системах связи и других объектах на значительном расстоянии от маршрута полета.

Какие территории может охватывать американская разведка

Как отмечают мониторинговые ресурсы, с обычной траектории патрулирования над Черным морем оборудование самолета потенциально способно выявлять радиоэлектронные объекты не только в оккупированном Крыму и Краснодарском крае, но и в районах Ростова-на-Дону, Донецка и Херсона.

При этом самолету не обязательно приближаться непосредственно к российскому побережью, поскольку его разведывательная аппаратура работает на больших расстояниях.

В то же время точный перечень объектов, за которыми ведется наблюдение во время этого полета, и результаты разведывательной миссии не разглашаются.

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Степан Гафтко

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