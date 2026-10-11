Американский разведывательный самолёт патрулирует Чёрное море и следит за объектами вплоть до побережья России
Киев • УНН
Американский разведывательный самолёт вылетел из Румынии и патрулирует Чёрное море. Его аппаратура может обнаруживать объекты на расстоянии до 600 км.
Американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier ARTEMIS II осуществляет разведывательный полет над Черным морем, отслеживая объекты на территории оккупированного Крыма и Краснодарского края России. Об этом сообщает мониторинговая группа «Крымский ветер» со ссылкой на данные Flightradar, пишет УНН.
Детали
По информации мониторинговой группы, самолет вылетел с румынского аэродрома «Михаил Когэлничану» и направился в воздушное пространство над акваторией Черного моря.
Bombardier ARTEMIS II оснащен современными средствами радиоэлектронной разведки, дальность действия которых, по данным «Крымского ветра», достигает 600 километров. Это позволяет собирать информацию о радиолокационных станциях, системах связи и других объектах на значительном расстоянии от маршрута полета.
Какие территории может охватывать американская разведка
Как отмечают мониторинговые ресурсы, с обычной траектории патрулирования над Черным морем оборудование самолета потенциально способно выявлять радиоэлектронные объекты не только в оккупированном Крыму и Краснодарском крае, но и в районах Ростова-на-Дону, Донецка и Херсона.
При этом самолету не обязательно приближаться непосредственно к российскому побережью, поскольку его разведывательная аппаратура работает на больших расстояниях.
В то же время точный перечень объектов, за которыми ведется наблюдение во время этого полета, и результаты разведывательной миссии не разглашаются.
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