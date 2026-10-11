Американський літак-розвідник патрулює Чорне море та стежить за об'єктами аж до узбережжя росії

Американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier ARTEMIS II здійснює розвідувальний політ над Чорним морем, відстежуючи об'єкти на території окупованого Криму та Краснодарського краю росії. Про це повідомляє моніторингова група "Кримський вітер" із посиланням на дані Flightradar, пише УНН.

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За інформацією моніторингової групи, літак вилетів із румунського аеродрому "Міхаїл Когелнічану" та вирушив у повітряний простір над акваторією Чорного моря.

Bombardier ARTEMIS II оснащений сучасними засобами радіоелектронної розвідки, дальність дії яких, за даними "Кримського вітру", сягає 600 кілометрів. Це дозволяє збирати інформацію про радіолокаційні станції, системи зв'язку та інші об'єкти на значній відстані від маршруту польоту.

Які території може охоплювати американська розвідка

Як зазначають моніторингові ресурси, зі звичайної траєкторії патрулювання над Чорним морем обладнання літака потенційно здатне виявляти радіоелектронні об'єкти не лише в окупованому Криму та Краснодарському краї, а й у районах Ростова-на-Дону, Донецька та Херсона.

При цьому літаку не обов'язково наближатися безпосередньо до російського узбережжя, оскільки його розвідувальна апаратура працює на великих дистанціях.

Водночас точний перелік об'єктів, за якими ведеться спостереження під час цього польоту, та результати розвідувальної місії не розголошуються.

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