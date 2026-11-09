ЕС запустит для Украины специальный механизм помощи после ударов РФ — Зеленский

Европейский Союз применит для Украины специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 9 ноября, пишет УНН.

Говорил с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Сейчас очень сложная ситуация во многих наших городах и общинах с поставками электроэнергии, воды и тепла из-за российских ударов. Тяжелее всего — в Киеве, на Днепропетровщине, Сумщине, Донетчине и в Херсоне. Рассказал Урсуле о вызовах, и мы договорились, что Евросоюз применит специальный механизм помощи в чрезвычайных ситуациях. Это позволит оперативно предоставить Украине средства на то, что сейчас больше всего необходимо — написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, команды уже работают над этим.

"Обсудили дополнительную энергетическую и гуманитарную помощь для подготовки к зиме и вопросы евроинтеграции. На прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала ежегодный Отчет о расширении Европейского Союза, в котором успешно оценила прогресс Украины. Важно открыть все кластеры и начать закрывать разделы", — добавил он.

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"Конечно, обсудили дипломатию. Несколько дней назад состоялись переговоры в Брюсселе, где наши команды хорошо поработали над планом восстановления и гарантиями безопасности от Европы. Скоординировали с Урсулой позиции и по встрече в Абу-Даби. Делаем все для того, чтобы трехсторонний формат принес результаты. Спасибо, Урсула!" — отметил Зеленский.

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