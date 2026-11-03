Украина рассчитывает получить положительную оценку по Кластеру 1 в начале 2027 года — Корецкий

Сергей Корецкий. Фото: Кабинет министров

В этом году уже открыты четыре переговорных кластера с Европейским союзом. Остальные Украина рассчитывает открыть до конца года. Об этом заявил Премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время выступления на саммите Euronews Enlargement Summit, передает УНН.

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Глава Правительства рассказал о прогрессе в переговорных разделах, в частности в сфере финансовых услуг, энергетики, сельского хозяйства, таможенного дела и цифровой трансформации.

"В настоящее время приоритет — это Кластер 1 "Основы процесса вступления в ЕС": судебная реформа, противодействие коррупции, реформа публичного управления", — отметил премьер.

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Для ускорения работы над выполнением промежуточных критериев Украина совместно с Европейской комиссией создала специальную рабочую группу — Task Force.

"Планируем в начале 2027 года получить положительную оценку выполнения промежуточных критериев", — сообщил Корецкий.

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Также в первой половине 2027 года, во время председательства Литвы в Совете ЕС, Украина рассчитывает на предварительное закрытие семи переговорных разделов.

Премьер-министр поблагодарил европейских партнеров за доверие и поддержку Украины на пути к членству в Европейском союзе.