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Украина рассчитывает получить положительную оценку по Кластеру 1 в начале 2027 года — Корецкий

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Украина уже открыла четыре переговорных кластера с ЕС и планирует открыть остальные до конца года. В начале 2027 года ожидает оценку реформ.

Украина рассчитывает получить положительную оценку по Кластеру 1 в начале 2027 года — Корецкий
Сергей Корецкий. Фото: Кабинет министров

В этом году уже открыты четыре переговорных кластера с Европейским союзом. Остальные Украина рассчитывает открыть до конца года. Об этом заявил Премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время выступления на саммите Euronews Enlargement Summit, передает УНН.

Детали

Глава Правительства рассказал о прогрессе в переговорных разделах, в частности в сфере финансовых услуг, энергетики, сельского хозяйства, таможенного дела и цифровой трансформации.

"В настоящее время приоритет — это Кластер 1 "Основы процесса вступления в ЕС": судебная реформа, противодействие коррупции, реформа публичного управления", — отметил премьер.

ЕС должен открыть для Украины два последних переговорных кластера до конца года - фон дер Ляйен16.10.26, 14:00 • 6146 просмотров

Для ускорения работы над выполнением промежуточных критериев Украина совместно с Европейской комиссией создала специальную рабочую группу — Task Force.

"Планируем в начале 2027 года получить положительную оценку выполнения промежуточных критериев", — сообщил Корецкий.

Украина ожидает открытия всех переговорных кластеров с ЕС до конца года - Премьер03.11.26, 13:38 • 22796 просмотров

Также в первой половине 2027 года, во время председательства Литвы в Совете ЕС, Украина рассчитывает на предварительное закрытие семи переговорных разделов.

Премьер-министр поблагодарил европейских партнеров за доверие и поддержку Украины на пути к членству в Европейском союзе.

Антонина Туманова

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