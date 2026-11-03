Україна розраховує отримати позитивну оцінку за Кластером 1 на початку 2027 року - Корецький

Сергій Корецький. Фото: Кабінет міністрів

Цього року вже відкрито чотири переговорні кластери з Європейським Союзом. Решту Україна розраховує відкрити до кінця року. Про це заявив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час виступу на Euronews Enlargement Summit, передає УНН.

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Очільник Уряду розповів про прогрес у переговорних розділах, зокрема щодо фінансових послуг, енергетики, сільського господарства, митної справи та цифрової трансформації.

"Наразі пріоритет — це Кластер 1 "Основи процесу вступу до ЄС": судова реформа, протидія корупції, реформа публічного управління", — зазначив прем’єр.

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Для прискорення роботи над виконанням проміжних критеріїв Україна спільно з Європейською Комісією створила спеціальну робочу групу — Task Force.

"Плануємо на початку 2027 року отримати позитивну оцінку виконання проміжних критеріїв", — повідомив Корецький.

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Також у першій половині 2027 року, під час головування Литви в Раді ЄС, Україна розраховує на попереднє закриття семи переговорних розділів.

Прем’єр-міністр подякував європейським партнерам за довіру та підтримку України на шляху до членства в Європейському Союзі.