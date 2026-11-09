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ЄС запустить для України спецмеханізм з допомоги після ударів рф - Зеленський

Київ • УНН

 • 1420 перегляди

ЄС оперативно надасть Україні кошти через спеціальний механізм допомоги у надзвичайних ситуаціях. Йдеться про енергетику, воду, тепло та гуманітарні потреби.

ЄС запустить для України спецмеханізм з допомоги після ударів рф - Зеленський

Європейський Союз застосує для України спеціальний механізм із допомоги у надзвичайних ситуаціях. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн 9 листопада, пише УНН.

Говорив із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зараз дуже складна ситуація у багатьох наших містах і громадах з постачанням електрики, води та тепла через російські удари. Найважче – у Києві, на Дніпровщині, Сумщині, Донеччині та в Херсоні. Розповів Урсулі про виклики, і ми домовилися, що Євросоюз застосує спеціальний механізм із допомоги у надзвичайних ситуаціях. Це дасть можливість оперативно надати Україні кошти на те, що зараз найбільше потрібно

- написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, команди вже працюють над цим.

"Обговорили додаткову енергетичну та гуманітарну допомогу для підготовки до зими та євроінтеграційні питання. Минулого тижня Єврокомісія опублікувала щорічний Звіт про розширення Європейського Союзу, де успішно оцінила прогрес України. Важливо відкрити всі кластери і почати закривати розділи", - додав він.

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"Звісно, обговорили дипломатію. Днями були переговори в Брюсселі, де наші команди добре попрацювали над планом відновлення та гарантіями безпеки від Європи. Скоординували з Урсулою позиції і щодо зустрічі в Абу-Дабі. Робимо все для того, щоб тристоронній формат приніс результати. Дякую, Урсуло!" - зазначив Зеленський.

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Юлія Шрамко

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