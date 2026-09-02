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Российские "шахеды" ударили по университету в Киеве во время занятий - Зеленский раскрыл последствия

Киев • УНН

 • 1516 просмотра

Российские дроны попали в киевский университет, где в укрытии находились 160 студентов. Удары рф также повредили объекты в Одессе, Херсоне и Харьковской области.

Российские "шахеды" ударили по университету в Киеве во время занятий - Зеленский раскрыл последствия
фото иллюстративное

россия 2 сентября ударила по университету в Киеве прямо во время занятий, 160 студентов находились в укрытии. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на продолжающиеся атаки рф и показав последствия, пишет УНН.

Каковы последствия атаки рф в Киеве

Сегодня российские "шахеды" ударили по одному из университетов в Киеве — прямо во время занятий. К счастью, студенты находились в укрытии — 160 студентов

— написал Зеленский в соцсетях.

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Какие еще области пострадали от вражеского удара

Как сообщил Президент, последствия атаки рф зафиксированы еще как минимум в трех областях:

  • "ночью россияне били по Одессе. Повреждены обычный жилой дом и городская инфраструктура. Пять человек ранены, среди них ребенок";
    • "в Херсоне россияне ударили по зданию спасателей и полиции";
      • "из-за попаданий в Харьковской области тысячи людей остались без света, есть раненые".

        "Во многих регионах воздушные тревоги продолжаются из-за угрозы реактивных дронов, авиационных бомб", — отметил Зеленский.

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        Реакция Президента

        "К сожалению, недостаточна реакция мира и наиболее влиятельных лидеров на эту очередную российскую эскалацию ударов. Когда в Европе российско-иранские "шахеды" устраивают такой круглосуточный террор, это не может оставаться проблемой только одной нашей страны", — подчеркнул Зеленский.

        По словам Президента, "каждый такой удар по украинцам, каждое такое применение "шахедов" и других средств поражения по нашим городам и селам — это фактически отработка россией тактики, которую они готовят и для других стран, и для других народов".

        "Сейчас необходимо действовать. Зло нужно останавливать тогда, когда оно проявило себя. Нужны абсолютно четкие и решительные шаги для давления на россию за это и для помощи Украине. Каждый из партнеров знает, что необходимо: ПВО для Украины, санкции против россии и значительная активизация оборонных производств. Спасибо тем, кто действительно помогает!" — подчеркнул Зеленский.

        Юлия Шрамко

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