Российские "шахеды" ударили по университету в Киеве во время занятий - Зеленский раскрыл последствия
Киев • УНН
Российские дроны попали в киевский университет, где в укрытии находились 160 студентов. Удары рф также повредили объекты в Одессе, Херсоне и Харьковской области.
россия 2 сентября ударила по университету в Киеве прямо во время занятий, 160 студентов находились в укрытии. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на продолжающиеся атаки рф и показав последствия, пишет УНН.
Каковы последствия атаки рф в Киеве
Сегодня российские "шахеды" ударили по одному из университетов в Киеве — прямо во время занятий. К счастью, студенты находились в укрытии — 160 студентов
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Какие еще области пострадали от вражеского удара
Как сообщил Президент, последствия атаки рф зафиксированы еще как минимум в трех областях:
- "ночью россияне били по Одессе. Повреждены обычный жилой дом и городская инфраструктура. Пять человек ранены, среди них ребенок";
- "в Херсоне россияне ударили по зданию спасателей и полиции";
- "из-за попаданий в Харьковской области тысячи людей остались без света, есть раненые".
"Во многих регионах воздушные тревоги продолжаются из-за угрозы реактивных дронов, авиационных бомб", — отметил Зеленский.
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Реакция Президента
"К сожалению, недостаточна реакция мира и наиболее влиятельных лидеров на эту очередную российскую эскалацию ударов. Когда в Европе российско-иранские "шахеды" устраивают такой круглосуточный террор, это не может оставаться проблемой только одной нашей страны", — подчеркнул Зеленский.
По словам Президента, "каждый такой удар по украинцам, каждое такое применение "шахедов" и других средств поражения по нашим городам и селам — это фактически отработка россией тактики, которую они готовят и для других стран, и для других народов".
"Сейчас необходимо действовать. Зло нужно останавливать тогда, когда оно проявило себя. Нужны абсолютно четкие и решительные шаги для давления на россию за это и для помощи Украине. Каждый из партнеров знает, что необходимо: ПВО для Украины, санкции против россии и значительная активизация оборонных производств. Спасибо тем, кто действительно помогает!" — подчеркнул Зеленский.