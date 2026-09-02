Последствия атаки РФ в Киеве в двух районах: 7 пострадавших, железная дорога не пострадала

$44.460.0751.540.10
ukenru
Эксклюзив
06:38 • 11654 просмотра
Неудачный теракт ФСБ в Киеве — стало известно имя российского оппозиционера, которого хотели убить
05:00 • 20390 просмотра
Российские НПЗ один за другим подвергаются атакам ВСУ. Может ли Украина достать остальные?Photo
04:31 • 17350 просмотра
Буданов: украинские дроны и ракеты будут господствовать в небе РФ до прекращения агрессии
1 сентября, 20:41 • 31340 просмотра
Путин приказал вооружённым силам РФ готовить массированные удары по энергетике Украины
1 сентября, 20:33 • 27819 просмотра
В Киеве после атак врага 1 сентября пострадали 13 человек, девять — в больницах
1 сентября, 18:43 • 24991 просмотра
Зеленский раскритиковал нардепов за проваленные законы, из-за которых Украина лишилась более $4 млрд
1 сентября, 18:02 • 23918 просмотра
Российское небо де-факто будет закрываться — Зеленский предупредил авиакомпании, что "дронов над рф будет столько, что нужно учитывать"
1 сентября, 17:01 • 37517 просмотра
Что изменилось для украинцев с 1 сентября: цены на топливо и газ, зарплаты, военные выплаты и образование
1 сентября, 16:05 • 18852 просмотра
Германия обвинила рф в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига и пообещала усилить пограничный контроль для россиян
Эксклюзив
1 сентября, 15:05 • 19056 просмотра
Непрерывные атаки рф на Украину - эксперт рассказал, насколько у врага хватит для этого ресурсов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.4м/с
51%
750мм
Популярные новости
Иран запустил по Иордании 13 ракет, большинство из них перехватила ПВО2 сентября, 00:18 • 11321 просмотра
Ночная атака на Одессу: есть раненые, повреждена инфраструктура и жилые дома2 сентября, 00:51 • 14112 просмотра
Акции «Аэрофлота» упали после предупреждения Зеленского о «закрытии» неба РФ2 сентября, 02:03 • 9004 просмотра
Сибига представит план усиления поддержки Украины на неформальной встрече глав МИД ЕС2 сентября, 02:34 • 7894 просмотра
Что празднуют 2 сентября в Украине и мире2 сентября, 03:00 • 4386 просмотра
публикации
Дискредитация суда и давление на пострадавших — что происходит в Деле Odrex?09:30 • 66 просмотра
Российские НПЗ один за другим подвергаются атакам ВСУ. Может ли Украина достать остальные?Photo05:00 • 20382 просмотра
Что изменилось для украинцев с 1 сентября: цены на топливо и газ, зарплаты, военные выплаты и образование1 сентября, 17:01 • 37511 просмотра
Травля в анонимных Telegram-каналах и слежка, или как легко обесценить работу врача Photo1 сентября, 13:43 • 31990 просмотра
БЭБ заявляет об отказе от карательных методов, но 29% правоохранительных жалоб бизнеса по-прежнему касаются Бюро
Эксклюзив
1 сентября, 09:05 • 31735 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Сергей Лысак
Башар Асад
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Одесса
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Анджелина Джоли посетила Полтаву, актрису заметили в одном из ресторановVideo1 сентября, 14:33 • 24052 просмотра
Новый король Норвегии Хокон принёс присягу после смерти отца - как это былоPhotoVideo1 сентября, 14:21 • 21296 просмотра
Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после гибели рэпераPhoto1 сентября, 01:05 • 27669 просмотра
Звезда «Друзей» Лиза Кудроу назвала просьбу фанатов, которую категорически отказывается выполнятьPhoto1 сентября, 00:07 • 25608 просмотра
Ариана Гранде объяснила, почему хромала на сцене во время концерта31 августа, 23:07 • 25671 просмотра
Актуальное
Хранитель
Дипломатка
Facebook
Отопление
Техника

Последствия атаки РФ в Киеве в двух районах: 7 пострадавших, железная дорога не пострадала

Киев • УНН

 • 976 просмотра

В Киеве из-за атаки дронов повреждены дом и медучреждение, произошел пожар в образовательном учреждении. Четыре человека пострадали.

Последствия атаки РФ в Киеве в двух районах: 7 пострадавших, железная дорога не пострадала
фото иллюстративное

Атака рф дронами утром 2 сентября привела к последствиям в двух районах Киева, пострадали 7 человек. В Шевченковском районе частично разрушен 6-этажный дом и повреждено медицинское учреждение, в Голосеевском районе — пожар на территории образовательного учреждения. Железная дорога в Киеве не повреждена. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные мэра Киева Виталия Кличко, КГВА и АО "Укрзализныця".

В каких районах произошли попадания

КГВА сообщила о последствиях вражеской атаки 2 сентября в двух районах:

  • в Голосеевском районе произошло возгорание на территории учебного заведения;
    • в Шевченковском районе повреждено медицинское учреждение.

      Что с 6-этажным домом в Шевченковском районе

      "В Шевченковском районе, где БПЛА попал в 6-этажный жилой дом, произошло частичное разрушение здания", — отметил мэр Киева в социальных сетях.

      Ранее, по словам Кличко, после удара российского дрона в 6-этажном доме произошел пожар.

      В Киеве произошёл пожар в 6-этажном доме из-за прилета российского дрона02.09.26, 11:05 • 2052 просмотра

      Также, по его словам, неподалеку произошло возгорание в трехэтажном здании.

      Пожарно-спасательные службы находятся на месте, добавил он.

      Повреждена ли железная дорога в Киеве

      "По состоянию на данный момент попаданий в железнодорожную инфраструктуру в центре Киева не было", — подчеркнули в Укрзализныце.

      Заявление появилось после сообщений в местных пабликах о повреждении железной дороги.

      Есть ли пострадавшие

      "В столице уже 7 пострадавших. 5 раненых медики госпитализировали. Экстренные службы работают на местах попаданий в Шевченковском районе города", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко 2 сентября.

      Атака рф продолжается седьмые сутки: в Киеве изменили работу метро, в области новые повреждения складов02.09.26, 09:21 • 2776 просмотров

      Юлия Шрамко

      Война в УкраинеКиев
      Взрывы
      Пожары
      Воздушная тревога
      Война в Украине
      Украинская железная дорога
      Виталий Кличко
      Киев