Последствия атаки РФ в Киеве в двух районах: 7 пострадавших, железная дорога не пострадала
Киев • УНН
В Киеве из-за атаки дронов повреждены дом и медучреждение, произошел пожар в образовательном учреждении. Четыре человека пострадали.
Атака рф дронами утром 2 сентября привела к последствиям в двух районах Киева, пострадали 7 человек. В Шевченковском районе частично разрушен 6-этажный дом и повреждено медицинское учреждение, в Голосеевском районе — пожар на территории образовательного учреждения. Железная дорога в Киеве не повреждена. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные мэра Киева Виталия Кличко, КГВА и АО "Укрзализныця".
В каких районах произошли попадания
КГВА сообщила о последствиях вражеской атаки 2 сентября в двух районах:
- в Голосеевском районе произошло возгорание на территории учебного заведения;
- в Шевченковском районе повреждено медицинское учреждение.
Что с 6-этажным домом в Шевченковском районе
"В Шевченковском районе, где БПЛА попал в 6-этажный жилой дом, произошло частичное разрушение здания", — отметил мэр Киева в социальных сетях.
Ранее, по словам Кличко, после удара российского дрона в 6-этажном доме произошел пожар.
В Киеве произошёл пожар в 6-этажном доме из-за прилета российского дрона02.09.26, 11:05 • 2052 просмотра
Также, по его словам, неподалеку произошло возгорание в трехэтажном здании.
Пожарно-спасательные службы находятся на месте, добавил он.
Повреждена ли железная дорога в Киеве
"По состоянию на данный момент попаданий в железнодорожную инфраструктуру в центре Киева не было", — подчеркнули в Укрзализныце.
Заявление появилось после сообщений в местных пабликах о повреждении железной дороги.
Есть ли пострадавшие
"В столице уже 7 пострадавших. 5 раненых медики госпитализировали. Экстренные службы работают на местах попаданий в Шевченковском районе города", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко 2 сентября.
Атака рф продолжается седьмые сутки: в Киеве изменили работу метро, в области новые повреждения складов02.09.26, 09:21 • 2776 просмотров