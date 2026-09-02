Последствия атаки РФ в Киеве в двух районах: 7 пострадавших, железная дорога не пострадала

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Атака рф дронами утром 2 сентября привела к последствиям в двух районах Киева, пострадали 7 человек. В Шевченковском районе частично разрушен 6-этажный дом и повреждено медицинское учреждение, в Голосеевском районе — пожар на территории образовательного учреждения. Железная дорога в Киеве не повреждена. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные мэра Киева Виталия Кличко, КГВА и АО "Укрзализныця".

В каких районах произошли попадания

КГВА сообщила о последствиях вражеской атаки 2 сентября в двух районах:

в Голосеевском районе произошло возгорание на территории учебного заведения;

в Шевченковском районе повреждено медицинское учреждение.

Что с 6-этажным домом в Шевченковском районе

"В Шевченковском районе, где БПЛА попал в 6-этажный жилой дом, произошло частичное разрушение здания", — отметил мэр Киева в социальных сетях.

Ранее, по словам Кличко, после удара российского дрона в 6-этажном доме произошел пожар.

В Киеве произошёл пожар в 6-этажном доме из-за прилета российского дрона

Также, по его словам, неподалеку произошло возгорание в трехэтажном здании.

Пожарно-спасательные службы находятся на месте, добавил он.

Повреждена ли железная дорога в Киеве

"По состоянию на данный момент попаданий в железнодорожную инфраструктуру в центре Киева не было", — подчеркнули в Укрзализныце.

Заявление появилось после сообщений в местных пабликах о повреждении железной дороги.

Есть ли пострадавшие

"В столице уже 7 пострадавших. 5 раненых медики госпитализировали. Экстренные службы работают на местах попаданий в Шевченковском районе города", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко 2 сентября.

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