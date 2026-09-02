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Наслідки атаки рф у Києві у двох районах: 7 постраждалих, залізницю не зачепило

Київ • УНН

 • 1182 перегляди

У Києві через атаку дронів пошкоджено будинок і медзаклад, сталася пожежа в освітньому закладі. Четверо людей постраждали.

Наслідки атаки рф у Києві у двох районах: 7 постраждалих, залізницю не зачепило
фото ілюстративне

Атака рф дронами вранці 2 вересня має наслідки у двох районах у Києві, 7 людей постраждали. У Шевченківському районі частково зруйновано 6-поверховий будинок і пошкоджено медичний заклад, у Голосіївському районі - пожежа на території закладу освіти. Залізницю у Києві не пошкоджено. Про це пише УНН з посиланням на дані мера Києва Віталія Кличка, КМВА та АТ "Укрзалізниця".

У яких районах влучання

КМВА повідомила про наслідки ворожої атаки 2 вересня у двох районах:

  • у Голосіївському районі виникло загоряння на території навчального закладу;
    • у Шевченківському районі пошкоджено медичний заклад.

      Що з 6-поверховим будинком у Шевченківському районі

      "У Шевченківському районі, де БпЛА влучив у 6-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування будівлі", - зазначив мер Києва у соцмережах.

      Раніше, зі слів Кличка, після удару російського дрона у 6-поверхівці сталася пожежа.

      У Києві сталася пожежа у 6-поверхівці через приліт російського дрона02.09.26, 11:05 • 2256 переглядiв

      Також, з його слів, неподалік загоряння в триповерховій будівлі.

      Пожежно-рятувальні служби на місці, додав він.

      Чи пошкоджена залізниця у Києві

      "Станом на зараз влучань у залізничну інфраструктуру в центрі Києва не було", - наголосили в Укрзалізниці.

      Заява з'явилася після повідомлень у місцевих пабліках про пошкодження на залізниці.

      Чи є постраждалі

      "Уже 7 постраждалих у столиці. 5 поранених медики госпіталізували. Екстрені служби працюють на місцях влучань у Шевченківському районі міста", - повідомив мер Києва Віталій Кличко 2 вересня.

      Атака рф триває сьому добу: у Києві змінили роботу метро, в області нові пошкодження складів02.09.26, 09:21 • 2930 переглядiв

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