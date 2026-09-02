Наслідки атаки рф у Києві у двох районах: 7 постраждалих, залізницю не зачепило
Київ • УНН
У Києві через атаку дронів пошкоджено будинок і медзаклад, сталася пожежа в освітньому закладі. Четверо людей постраждали.
Атака рф дронами вранці 2 вересня має наслідки у двох районах у Києві, 7 людей постраждали. У Шевченківському районі частково зруйновано 6-поверховий будинок і пошкоджено медичний заклад, у Голосіївському районі - пожежа на території закладу освіти. Залізницю у Києві не пошкоджено. Про це пише УНН з посиланням на дані мера Києва Віталія Кличка, КМВА та АТ "Укрзалізниця".
У яких районах влучання
КМВА повідомила про наслідки ворожої атаки 2 вересня у двох районах:
- у Голосіївському районі виникло загоряння на території навчального закладу;
- у Шевченківському районі пошкоджено медичний заклад.
Що з 6-поверховим будинком у Шевченківському районі
"У Шевченківському районі, де БпЛА влучив у 6-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування будівлі", - зазначив мер Києва у соцмережах.
Раніше, зі слів Кличка, після удару російського дрона у 6-поверхівці сталася пожежа.
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Також, з його слів, неподалік загоряння в триповерховій будівлі.
Пожежно-рятувальні служби на місці, додав він.
Чи пошкоджена залізниця у Києві
"Станом на зараз влучань у залізничну інфраструктуру в центрі Києва не було", - наголосили в Укрзалізниці.
Заява з'явилася після повідомлень у місцевих пабліках про пошкодження на залізниці.
Чи є постраждалі
"Уже 7 постраждалих у столиці. 5 поранених медики госпіталізували. Екстрені служби працюють на місцях влучань у Шевченківському районі міста", - повідомив мер Києва Віталій Кличко 2 вересня.
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