У Києві сталася пожежа у 6-поверхівці через приліт російського дрона
Київ • УНН
У Шевченківському районі Києва російський дрон влучив у шестиповерховий житловий будинок. Сталася пожежа, екстрені служби прямують на місце.
У Києві 2 вересня влучив російський дрон і сталася пожежа у шестиповерховому житловому будинку, повідомив мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.
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Чергова повітряна тривога у Києві розпочалася після 10:00 2 вересня, менше ніж через годину з часу попереднього відбою.
Повітряні сили ЗСУ після 10 години повідомляли про реактивні дрони на Київщині і курсом на Київ.
Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що на правому березі столиці працюють сили ППО.
У Київській області на тлі фіксації ворожих БпЛА у Київській ОВА також попереджали про можливу роботу ППО.
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Де сталося влучання
Влучання сталося у Шевченківському районі Києва. Район розташований у центральній частині столиці України.
Які наслідки
"У Шевченківському районі, внаслідок влучання БпЛА, загоряння в 6-поверховому житловому будинку", - повідомив Кличко.
"Екстрені служби прямують на місце", - додав він.