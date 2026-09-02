У Києві сталася пожежа у 6-поверхівці через приліт російського дрона

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У Києві 2 вересня влучив російський дрон і сталася пожежа у шестиповерховому житловому будинку, повідомив мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.

Чим атакує рф

Чергова повітряна тривога у Києві розпочалася після 10:00 2 вересня, менше ніж через годину з часу попереднього відбою.

Повітряні сили ЗСУ після 10 години повідомляли про реактивні дрони на Київщині і курсом на Київ.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що на правому березі столиці працюють сили ППО.

У Київській області на тлі фіксації ворожих БпЛА у Київській ОВА також попереджали про можливу роботу ППО.

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Де сталося влучання

Влучання сталося у Шевченківському районі Києва. Район розташований у центральній частині столиці України.

Які наслідки

"У Шевченківському районі, внаслідок влучання БпЛА, загоряння в 6-поверховому житловому будинку", - повідомив Кличко.

"Екстрені служби прямують на місце", - додав він.