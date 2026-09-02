В Киеве произошёл пожар в 6-этажном доме из-за прилета российского дрона
Киев • УНН
В Шевченковском районе Киева российский дрон попал в шестиэтажный жилой дом. Начался пожар, экстренные службы направляются на место.
В Киеве 2 сентября попал российский дрон, и произошёл пожар в шестиэтажном жилом доме, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.
Чем атакует рф
Очередная воздушная тревога в Киеве началась после 10:00 2 сентября, менее чем через час после предыдущего отбоя.
Воздушные силы ВСУ после 10 часов сообщали о реактивных дронах в Киевской области и курсом на Киев.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что на правом берегу столицы работают силы ПВО.
В Киевской области, на фоне фиксации вражеских БПЛА, в Киевской ОВА также предупреждали о возможной работе ПВО.
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Где произошло попадание
Попадание произошло в Шевченковском районе Киева. Район расположен в центральной части столицы Украины.
Каковы последствия
"В Шевченковском районе в результате попадания БПЛА произошло возгорание в 6-этажном жилом доме", — сообщил Кличко.
"Экстренные службы направляются на место", — добавил он.