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В Киеве произошёл пожар в 6-этажном доме из-за прилета российского дрона

Киев • УНН

 • 2062 просмотра

В Шевченковском районе Киева российский дрон попал в шестиэтажный жилой дом. Начался пожар, экстренные службы направляются на место.

В Киеве произошёл пожар в 6-этажном доме из-за прилета российского дрона
Фото иллюстративное. Источник: t.me/k_dvizh

В Киеве 2 сентября попал российский дрон, и произошёл пожар в шестиэтажном жилом доме, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.

Чем атакует рф

Очередная воздушная тревога в Киеве началась после 10:00 2 сентября, менее чем через час после предыдущего отбоя. 

Воздушные силы ВСУ после 10 часов сообщали о реактивных дронах в Киевской области и курсом на Киев.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что на правом берегу столицы работают силы ПВО.

В Киевской области, на фоне фиксации вражеских БПЛА, в Киевской ОВА также предупреждали о возможной работе ПВО.

Атака рф продолжается седьмые сутки: в Киеве изменили работу метро, в области новые повреждения складов02.09.26, 09:21 • 2786 просмотров

Где произошло попадание

Попадание произошло в Шевченковском районе Киева. Район расположен в центральной части столицы Украины.

Каковы последствия

"В Шевченковском районе в результате попадания БПЛА произошло возгорание в 6-этажном жилом доме", — сообщил Кличко.

"Экстренные службы направляются на место", — добавил он.

Юлия Шрамко

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