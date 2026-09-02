В Киеве произошёл пожар в 6-этажном доме из-за прилета российского дрона

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В Киеве 2 сентября попал российский дрон, и произошёл пожар в шестиэтажном жилом доме, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.

Чем атакует рф

Очередная воздушная тревога в Киеве началась после 10:00 2 сентября, менее чем через час после предыдущего отбоя.

Воздушные силы ВСУ после 10 часов сообщали о реактивных дронах в Киевской области и курсом на Киев.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что на правом берегу столицы работают силы ПВО.

В Киевской области, на фоне фиксации вражеских БПЛА, в Киевской ОВА также предупреждали о возможной работе ПВО.

Атака рф продолжается седьмые сутки: в Киеве изменили работу метро, в области новые повреждения складов

Где произошло попадание

Попадание произошло в Шевченковском районе Киева. Район расположен в центральной части столицы Украины.

Каковы последствия

"В Шевченковском районе в результате попадания БПЛА произошло возгорание в 6-этажном жилом доме", — сообщил Кличко.

"Экстренные службы направляются на место", — добавил он.