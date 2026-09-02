Россия атаковала энергетику: сложнее всего на Одесчине, большая часть региона без света

$44.460.0751.540.10
ukenru
Эксклюзив
06:38 • 11676 просмотра
Неудачный теракт ФСБ в Киеве — стало известно имя российского оппозиционера, которого хотели убить
05:00 • 20417 просмотра
Российские НПЗ один за другим подвергаются атакам ВСУ. Может ли Украина достать остальные?Photo
04:31 • 17366 просмотра
Буданов: украинские дроны и ракеты будут господствовать в небе РФ до прекращения агрессии
1 сентября, 20:41 • 31353 просмотра
Путин приказал вооружённым силам РФ готовить массированные удары по энергетике Украины
1 сентября, 20:33 • 27831 просмотра
В Киеве после атак врага 1 сентября пострадали 13 человек, девять — в больницах
1 сентября, 18:43 • 24997 просмотра
Зеленский раскритиковал нардепов за проваленные законы, из-за которых Украина лишилась более $4 млрд
1 сентября, 18:02 • 23923 просмотра
Российское небо де-факто будет закрываться — Зеленский предупредил авиакомпании, что "дронов над рф будет столько, что нужно учитывать"
1 сентября, 17:01 • 37525 просмотра
Что изменилось для украинцев с 1 сентября: цены на топливо и газ, зарплаты, военные выплаты и образование
1 сентября, 16:05 • 18852 просмотра
Германия обвинила рф в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига и пообещала усилить пограничный контроль для россиян
Эксклюзив
1 сентября, 15:05 • 19056 просмотра
Непрерывные атаки рф на Украину - эксперт рассказал, насколько у врага хватит для этого ресурсов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.4м/с
51%
750мм
Популярные новости
Иран запустил по Иордании 13 ракет, большинство из них перехватила ПВО2 сентября, 00:18 • 11321 просмотра
Ночная атака на Одессу: есть раненые, повреждена инфраструктура и жилые дома2 сентября, 00:51 • 14112 просмотра
Акции «Аэрофлота» упали после предупреждения Зеленского о «закрытии» неба РФ2 сентября, 02:03 • 9004 просмотра
Сибига представит план усиления поддержки Украины на неформальной встрече глав МИД ЕС2 сентября, 02:34 • 7894 просмотра
Что празднуют 2 сентября в Украине и мире2 сентября, 03:00 • 4386 просмотра
публикации
Дискредитация суда и давление на пострадавших — что происходит в Деле Odrex?09:30 • 84 просмотра
Российские НПЗ один за другим подвергаются атакам ВСУ. Может ли Украина достать остальные?Photo05:00 • 20412 просмотра
Что изменилось для украинцев с 1 сентября: цены на топливо и газ, зарплаты, военные выплаты и образование1 сентября, 17:01 • 37524 просмотра
Травля в анонимных Telegram-каналах и слежка, или как легко обесценить работу врача Photo1 сентября, 13:43 • 31998 просмотра
БЭБ заявляет об отказе от карательных методов, но 29% правоохранительных жалоб бизнеса по-прежнему касаются Бюро
Эксклюзив
1 сентября, 09:05 • 31742 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Сергей Лысак
Башар Асад
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Одесса
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Анджелина Джоли посетила Полтаву, актрису заметили в одном из ресторановVideo1 сентября, 14:33 • 24054 просмотра
Новый король Норвегии Хокон принёс присягу после смерти отца - как это былоPhotoVideo1 сентября, 14:21 • 21298 просмотра
Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет после гибели рэпераPhoto1 сентября, 01:05 • 27671 просмотра
Звезда «Друзей» Лиза Кудроу назвала просьбу фанатов, которую категорически отказывается выполнятьPhoto1 сентября, 00:07 • 25610 просмотра
Ариана Гранде объяснила, почему хромала на сцене во время концерта31 августа, 23:07 • 25671 просмотра
Актуальное
Хранитель
Дипломатка
Facebook
Отопление
Техника

Россия атаковала энергетику: сложнее всего на Одесчине, большая часть региона без света

Киев • УНН

 • 1330 просмотра

Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины. Самая сложная ситуация возникла на Одесчине.

Россия атаковала энергетику: сложнее всего на Одесчине, большая часть региона без света

Россия атаковала энергетику в Украине в ночь на 2 сентября. Самая сложная ситуация в Одесской области, где без электричества находится значительная часть потребителей. Обесточивание есть еще в четырех областях. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" 2 сентября.

Какая ситуация в Одесской области

"Ночью враг осуществил массированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру Одесской области", — сообщили в Укрэнерго.

"Самая сложная ситуация в Одесской области. Там в результате массированной атаки врага на энергетическую инфраструктуру обесточено большое количество потребителей", — отметили в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы в области, как отмечается, начались сразу, как только это позволила ситуация с безопасностью. Энергетики работают, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное оборудование, подчеркнули в Минэнерго.

Ночная атака РФ на Одессу: ранены восемь человек, среди них ребёнок02.09.26, 07:23 • 3534 просмотра

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в Одесской области 2 сентября в результате комбинированной вражеской атаки пострадали восемь человек, среди них — 5-летний ребенок. Целью россиян стала гражданская и энергетическая инфраструктура.

В Одессе из-за атаки РФ 2 сентября поврежден 24-этажный жилой дом. Также разрушениям подверглись офисные здания и два учебных заведения, указал глава Одесской ГВА Сергей Лысак. Из-за повреждения ряда образовательных учреждений обучение в них временно организовано в дистанционном формате, добавил глава ОВА.

"В связи с нехваткой мощностей"  электротранспорт в Одессе временно прекращает работу. "Трамваи и троллейбусы не курсируют", — сообщили в Одесском городском совете.

Где еще есть обесточивание из-за вражеских атак

"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов по состоянию на утро обесточена часть потребителей в Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской  областях", — сообщили в Минэнерго.

Как указано, везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы. 

Будут ли отключения по Украине

Применение ограничений сегодня не прогнозируется, сообщили в министерстве.

И призвали сегодня, 2 сентября, по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время — с 10:00 до 16:00 и ограничить использование мощных электроприборов с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 2 сентября, по состоянию на 09:30 оно было на 6,8% ниже, чем в это же время предыдущего дня — во вторник. Причина изменений — ясная погода почти на всей территории Украины, что обусловливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети. А также — значительное количество аварийно обесточенных потребителей из-за последствий ночной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру.

Вчера, 1 сентября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,4% ниже, чем максимум предыдущего дня — в понедельник, 31 августа. Причина — спад жары в большинстве регионов Украины и уменьшение необходимости в массовом использовании кондиционеров.

Что предшествовало

глава Кремля владимир путин приказал вооруженным силам РФ готовить массированные удары по энергетике Украины.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Взрывы
Эвакуация
Пожары
российская пропаганда
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Сергей Лысак
Сумская область
Олег Кипер
Харьковская область
Одесская область
Министерство энергетики Украины
Черниговская область
Укрэнерго
Херсонская область
Украина
Одесса