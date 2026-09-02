Россия атаковала энергетику: сложнее всего на Одесчине, большая часть региона без света

Россия атаковала энергетику в Украине в ночь на 2 сентября. Самая сложная ситуация в Одесской области, где без электричества находится значительная часть потребителей. Обесточивание есть еще в четырех областях. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" 2 сентября.

Какая ситуация в Одесской области

"Ночью враг осуществил массированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру Одесской области", — сообщили в Укрэнерго.

"Самая сложная ситуация в Одесской области. Там в результате массированной атаки врага на энергетическую инфраструктуру обесточено большое количество потребителей", — отметили в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы в области, как отмечается, начались сразу, как только это позволила ситуация с безопасностью. Энергетики работают, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное оборудование, подчеркнули в Минэнерго.

Ночная атака РФ на Одессу: ранены восемь человек, среди них ребёнок

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в Одесской области 2 сентября в результате комбинированной вражеской атаки пострадали восемь человек, среди них — 5-летний ребенок. Целью россиян стала гражданская и энергетическая инфраструктура.

В Одессе из-за атаки РФ 2 сентября поврежден 24-этажный жилой дом. Также разрушениям подверглись офисные здания и два учебных заведения, указал глава Одесской ГВА Сергей Лысак. Из-за повреждения ряда образовательных учреждений обучение в них временно организовано в дистанционном формате, добавил глава ОВА.

"В связи с нехваткой мощностей" электротранспорт в Одессе временно прекращает работу. "Трамваи и троллейбусы не курсируют", — сообщили в Одесском городском совете.

Где еще есть обесточивание из-за вражеских атак

"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов по состоянию на утро обесточена часть потребителей в Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях", — сообщили в Минэнерго.

Как указано, везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы.

Будут ли отключения по Украине

Применение ограничений сегодня не прогнозируется, сообщили в министерстве.

И призвали сегодня, 2 сентября, по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время — с 10:00 до 16:00 и ограничить использование мощных электроприборов с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 2 сентября, по состоянию на 09:30 оно было на 6,8% ниже, чем в это же время предыдущего дня — во вторник. Причина изменений — ясная погода почти на всей территории Украины, что обусловливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети. А также — значительное количество аварийно обесточенных потребителей из-за последствий ночной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру.

Вчера, 1 сентября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,4% ниже, чем максимум предыдущего дня — в понедельник, 31 августа. Причина — спад жары в большинстве регионов Украины и уменьшение необходимости в массовом использовании кондиционеров.

Что предшествовало

глава Кремля владимир путин приказал вооруженным силам РФ готовить массированные удары по энергетике Украины.