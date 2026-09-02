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Шахед-136
The Guardian

Російські "шахеди" вдарили по університету у Києві під час занять - Зеленський розкрив наслідки

Київ • УНН

 • 1744 перегляди

Російські дрони влучили в університет Києва, де в укритті перебували 160 студентів. Удари рф також пошкодили об’єкти в Одесі, Херсоні та Харківщині.

Російські "шахеди" вдарили по університету у Києві під час занять - Зеленський розкрив наслідки
фото ілюстративне

росія 2 вересня вдарила по університету у Києві прямо під час занять, 160 студентів були в укритті. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на триваючі атаки рф і показавши наслідки, пише УНН.

Які наслідки атаки рф у Києві

Сьогодні російські "шахеди" вдарили по одному з університетів в Києві – прямо у час занять. На щастя, студенти були в укритті – 160 студентів

- написав Зеленський у соцмережах.

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Які ще області постраждали від ворожого удару

Як повідомив Президент, наслідки атаки рф зафіксовано ще щонайменше у трьох областях:

  • "вночі росіяни били по Одесі. Пошкоджено звичайний житловий будинок та міську інфраструктуру. П’ять людей поранені, і серед них дитина";
    • "у Херсоні росіяни вдарили по будівлі рятувальників та поліції";
      • "через влучання на Харківщині без світла залишились тисячі людей, є поранені".

        "У багатьох регіонах повітряні тривоги тривають через загрозу реактивних дронів, авіаційні бомби", - зазначив Зеленський.

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        Реакція Президента

        "На жаль, замало реагування світу та найвпливовіших лідерів на цю чергову російську ескалацію ударів. Коли у Європі російсько-іранські "шахеди" влаштовують такий цілодобовий терор, це не може залишатися проблемою тільки однієї нашої країни", - наголосив Зеленський.

        Зі слів Президента, "кожен такий удар по українцях, кожне таке застосування "шахедів" та інших засобів ураження по наших містах і селах – це фактично відпрацювання росією тактики, яку вони готують і для інших країн, і для інших народів".

        "Зараз треба діяти. Зло треба зупиняти тоді, коли воно проявило себе. Потрібні абсолютно чіткі та рішучі кроки для тиску на росію за це і для допомоги Україні. Кожен із партнерів знає, що необхідно: ППО для України, санкції проти росії та значна активізація оборонних виробництв. Дякую тим, хто реально допомагає!" - підкреслив Зеленський.

        Юлія Шрамко

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