Російські "шахеди" вдарили по університету у Києві під час занять - Зеленський розкрив наслідки
Київ • УНН
Російські дрони влучили в університет Києва, де в укритті перебували 160 студентів. Удари рф також пошкодили об’єкти в Одесі, Херсоні та Харківщині.
росія 2 вересня вдарила по університету у Києві прямо під час занять, 160 студентів були в укритті. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на триваючі атаки рф і показавши наслідки, пише УНН.
Які наслідки атаки рф у Києві
Сьогодні російські "шахеди" вдарили по одному з університетів в Києві – прямо у час занять. На щастя, студенти були в укритті – 160 студентів
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Які ще області постраждали від ворожого удару
Як повідомив Президент, наслідки атаки рф зафіксовано ще щонайменше у трьох областях:
- "вночі росіяни били по Одесі. Пошкоджено звичайний житловий будинок та міську інфраструктуру. П’ять людей поранені, і серед них дитина";
- "у Херсоні росіяни вдарили по будівлі рятувальників та поліції";
- "через влучання на Харківщині без світла залишились тисячі людей, є поранені".
"У багатьох регіонах повітряні тривоги тривають через загрозу реактивних дронів, авіаційні бомби", - зазначив Зеленський.
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Реакція Президента
"На жаль, замало реагування світу та найвпливовіших лідерів на цю чергову російську ескалацію ударів. Коли у Європі російсько-іранські "шахеди" влаштовують такий цілодобовий терор, це не може залишатися проблемою тільки однієї нашої країни", - наголосив Зеленський.
Зі слів Президента, "кожен такий удар по українцях, кожне таке застосування "шахедів" та інших засобів ураження по наших містах і селах – це фактично відпрацювання росією тактики, яку вони готують і для інших країн, і для інших народів".
"Зараз треба діяти. Зло треба зупиняти тоді, коли воно проявило себе. Потрібні абсолютно чіткі та рішучі кроки для тиску на росію за це і для допомоги Україні. Кожен із партнерів знає, що необхідно: ППО для України, санкції проти росії та значна активізація оборонних виробництв. Дякую тим, хто реально допомагає!" - підкреслив Зеленський.