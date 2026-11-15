рф похитила из Украины более 35 тысяч музейных экспонатов — еще 2,3 миллиона культурных ценностей находятся под угрозой

$45.3850.34
ukenru
21:42 • 4510 просмотра
Украина потерпела третье подряд поражение в Лиге наций и оказалась в шаге от вылета в низший дивизион
21:03 • 8600 просмотра
Украинские F-16 сбивают большинство реактивных дронов России: Минобороны просит Канаду ускорить поставки 20-мм боеприпасов
20:02 • 11332 просмотра
путин выдвинул ультиматум Великобритании: речь идет о ядерном оружии и Украине - The Telegraph
17:03 • 19862 просмотра
путин, Трамп и Си встретятся на следующей неделе для переговоров - Reuters
14 ноября, 14:59 • 31525 просмотра
Диабет может годами развиваться без симптомов: сколько украинцев страдают этим заболеванием и как его выявить
14 ноября, 13:48 • 21817 просмотра
Украина и рф готовят обмен пленными как минимум 1000 человек - ЛубинецVideo
14 ноября, 13:01 • 19783 просмотра
Зеленский заявил, что США впервые подняли вопрос о членстве в НАТО наряду с вопросом Донбасса - СМИ
14 ноября, 11:05 • 25782 просмотра
Европа страдает от дефицита кадров: каких специалистов ищут больше всего и кому легче найти работу
14 ноября, 10:14 • 22981 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского нефтяного узла "Самара" и военного аэродрома
14 ноября, 09:01 • 34884 просмотра
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
3м/с
82%
758мм
Популярные новости
Три золота и исторические победы: как Украина выступила на Юношеских Олимпийских играх-202614 ноября, 13:33 • 6120 просмотра
Криминалитет, ФСБ и НАБУ: использовали ли российские спецслужбы антикоррупционеров для атаки на СБУ?Video14 ноября, 14:31 • 18899 просмотра
Афера с землёй возле Буковеля: государству возвращают почти 10 гектаров карпатского лесаPhoto14 ноября, 14:48 • 4614 просмотра
Скандал в мировом хоккее: ИИХФ оспорила возвращение россии из-за возможных связей арбитров с рф14 ноября, 16:08 • 4420 просмотра
15 ноября в Украине будут действовать круглосуточные отключения - где и сколько времени не будет света14 ноября, 16:31 • 10431 просмотра
публикации
Диабет может годами развиваться без симптомов: сколько украинцев страдают этим заболеванием и как его выявить14 ноября, 14:59 • 31534 просмотра
Криминалитет, ФСБ и НАБУ: использовали ли российские спецслужбы антикоррупционеров для атаки на СБУ?Video14 ноября, 14:31 • 18918 просмотра
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo14 ноября, 09:01 • 34887 просмотра
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира13 ноября, 12:48 • 81315 просмотра
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
13 ноября, 07:50 • 80412 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Шон Даффи
Алексей Белошицкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Одесская область
Канада
Реклама
УНН Lite
В Азии впервые провели собственное «Евровидение» — кто одержал победу22:04 • 344 просмотра
Стивен Кинг назвал «настоящую причину» масштабной остановки авиарейсов в США — при чем здесь инопланетянеPhoto21:28 • 1430 просмотра
Предзаказы GTA 6 превысили $1 млрд ещё до запуска14 ноября, 08:05 • 20098 просмотра
Матч Норвегии и Уэльса с участием звездного Холанда рассудит украинская бригада арбитров14 ноября, 05:05 • 19264 просмотра
На съёмочной площадке популярного сериала Netflix «Отдел Q» погиб член съёмочной группы14 ноября, 04:07 • 22149 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Financial Times
Старлинк
СВИФТ

рф похитила из Украины более 35 тысяч музейных экспонатов — еще 2,3 миллиона культурных ценностей находятся под угрозой

Киев • УНН

 • 300 просмотра

российские оккупанты вывезли более 35 тысяч музейных предметов, в частности 33 440 из двух музеев Херсона. Еще 2,3 миллиона ценностей находятся под угрозой.

рф похитила из Украины более 35 тысяч музейных экспонатов — еще 2,3 миллиона культурных ценностей находятся под угрозой

российские оккупанты похитили из украинских музеев более 35 тысяч экспонатов, а еще более 2,3 миллиона культурных ценностей остаются на временно оккупированных территориях под угрозой разграбления и уничтожения. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по случаю Международного дня борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, пишет УНН.

Подробности

По словам главы МИД, россия систематически уничтожает и присваивает украинское культурное наследие, пытаясь стереть национальную идентичность украинцев.

Особенно масштабные потери понесли музеи Херсона. Только из двух музейных учреждений города российские военные вывезли 33 440 предметов, в частности более 10 тысяч произведений искусства из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко.

Это назвали "эвакуацией". На самом же деле речь шла о прямом разграблении

– подчеркнул Сибига.

Украина требует возвращения похищенных культурных ценностей

Министр подчеркнул, что российская агрессия выходит далеко за пределы боевых действий, а похищение музейных коллекций является частью более широкой кампании против украинской культуры и истории.

россия похищает украинские произведения искусства, вырывает их из исторического контекста, а затем пытается присвоить наше культурное наследие. Похищение украинского искусства не делает его российским

– заявил глава МИД.

В настоящее время в Министерстве иностранных дел Украины экспонируется выставка художественных отпечатков произведений, похищенных из Херсонского художественного музея. Она призвана привлечь международное внимание к масштабам разграбления украинских культурных ценностей.

Сибига призвал международное сообщество к скоординированным действиям для возвращения похищенных экспонатов и привлечения виновных к ответственности.

Каждый похищенный культурный объект должен быть возвращен Украине. Россия неизбежно понесет ответственность за свои преступления против нашего культурного наследия

– подытожил министр.

Сибига и Рубио обсудили мирные переговоры и оборонное сотрудничество - первые подробности10.11.26, 11:22 • 4988 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеКультура
российская пропаганда
Война в Украине
Украина
Херсон