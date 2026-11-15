рф похитила из Украины более 35 тысяч музейных экспонатов — еще 2,3 миллиона культурных ценностей находятся под угрозой
Киев • УНН
российские оккупанты вывезли более 35 тысяч музейных предметов, в частности 33 440 из двух музеев Херсона. Еще 2,3 миллиона ценностей находятся под угрозой.
российские оккупанты похитили из украинских музеев более 35 тысяч экспонатов, а еще более 2,3 миллиона культурных ценностей остаются на временно оккупированных территориях под угрозой разграбления и уничтожения. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по случаю Международного дня борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, пишет УНН.
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По словам главы МИД, россия систематически уничтожает и присваивает украинское культурное наследие, пытаясь стереть национальную идентичность украинцев.
Особенно масштабные потери понесли музеи Херсона. Только из двух музейных учреждений города российские военные вывезли 33 440 предметов, в частности более 10 тысяч произведений искусства из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко.
Это назвали "эвакуацией". На самом же деле речь шла о прямом разграблении
Украина требует возвращения похищенных культурных ценностей
Министр подчеркнул, что российская агрессия выходит далеко за пределы боевых действий, а похищение музейных коллекций является частью более широкой кампании против украинской культуры и истории.
россия похищает украинские произведения искусства, вырывает их из исторического контекста, а затем пытается присвоить наше культурное наследие. Похищение украинского искусства не делает его российским
В настоящее время в Министерстве иностранных дел Украины экспонируется выставка художественных отпечатков произведений, похищенных из Херсонского художественного музея. Она призвана привлечь международное внимание к масштабам разграбления украинских культурных ценностей.
Сибига призвал международное сообщество к скоординированным действиям для возвращения похищенных экспонатов и привлечения виновных к ответственности.
Каждый похищенный культурный объект должен быть возвращен Украине. Россия неизбежно понесет ответственность за свои преступления против нашего культурного наследия
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