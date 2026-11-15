рф викрала з України понад 35 тисяч музейних експонатів – ще 2,3 мільйона культурних цінностей під загрозою
Київ • УНН
російські окупанти вивезли понад 35 тисяч музейних предметів, зокрема 33 440 із двох музеїв Херсона. Ще 2,3 мільйона цінностей під загрозою.
російські окупанти викрали з українських музеїв понад 35 тисяч експонатів, а ще понад 2,3 мільйона культурних цінностей залишаються на тимчасово окупованих територіях під загрозою розграбування та знищення. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з нагоди Міжнародного дня боротьби з незаконним обігом культурних цінностей, пише УНН.
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За словами очільника МЗС, росія систематично знищує та привласнює українську культурну спадщину, намагаючись стерти національну ідентичність українців.
Особливо масштабних втрат зазнали музеї Херсона. Лише з двох музейних установ міста російські військові вивезли 33 440 предметів, зокрема понад 10 тисяч творів мистецтва з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка.
Це назвали "евакуацією". Насправді ж ішлося про відверте пограбування
Україна вимагає повернення викрадених культурних цінностей
Міністр підкреслив, що російська агресія виходить далеко за межі бойових дій, а викрадення музейних колекцій є частиною ширшої кампанії проти української культури та історії.
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Наразі в Міністерстві закордонних справ України експонують виставку художніх відбитків творів, викрадених із Херсонського художнього музею. Вона покликана привернути міжнародну увагу до масштабів розграбування українських культурних цінностей.
Сибіга закликав міжнародну спільноту до скоординованих дій для повернення викрадених експонатів і притягнення винних до відповідальності.
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