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рф викрала з України понад 35 тисяч музейних експонатів – ще 2,3 мільйона культурних цінностей під загрозою

Київ • УНН

 • 182 перегляди

російські окупанти вивезли понад 35 тисяч музейних предметів, зокрема 33 440 із двох музеїв Херсона. Ще 2,3 мільйона цінностей під загрозою.

рф викрала з України понад 35 тисяч музейних експонатів – ще 2,3 мільйона культурних цінностей під загрозою

російські окупанти викрали з українських музеїв понад 35 тисяч експонатів, а ще понад 2,3 мільйона культурних цінностей залишаються на тимчасово окупованих територіях під загрозою розграбування та знищення. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з нагоди Міжнародного дня боротьби з незаконним обігом культурних цінностей, пише УНН.

Деталі

За словами очільника МЗС, росія систематично знищує та привласнює українську культурну спадщину, намагаючись стерти національну ідентичність українців.

Особливо масштабних втрат зазнали музеї Херсона. Лише з двох музейних установ міста російські військові вивезли 33 440 предметів, зокрема понад 10 тисяч творів мистецтва з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка.

Це назвали "евакуацією". Насправді ж ішлося про відверте пограбування

– наголосив Сибіга.

Україна вимагає повернення викрадених культурних цінностей

Міністр підкреслив, що російська агресія виходить далеко за межі бойових дій, а викрадення музейних колекцій є частиною ширшої кампанії проти української культури та історії.

росія викрадає українські твори мистецтва, вириває їх з історичного контексту, а потім намагається привласнити нашу культурну спадщину. Викрадення українського мистецтва не робить його російським

– заявив очільник МЗС.

Наразі в Міністерстві закордонних справ України експонують виставку художніх відбитків творів, викрадених із Херсонського художнього музею. Вона покликана привернути міжнародну увагу до масштабів розграбування українських культурних цінностей.

Сибіга закликав міжнародну спільноту до скоординованих дій для повернення викрадених експонатів і притягнення винних до відповідальності.

Кожен викрадений культурний об'єкт має бути повернений Україні. Росія неминуче понесе відповідальність за свої злочини проти нашої культурної спадщини

– підсумував міністр.

Сибіга і Рубіо обговорили мирні переговори та оборонну співпрацю - перші деталі10.11.26, 11:22 • 4988 переглядiв

Степан Гафтко

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