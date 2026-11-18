Генерал-майор СБУ Сергей Дука

Генерал-майор Сергей Дука на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время военного положения заявил о разглашении персональных данных сотрудников СБУ, которые присоединились к сбору 65 млн грн залога, пишет УНН.

Отвечая на вопрос главы ВСК Алексея Гончаренко об обстоятельствах сбора средств, Дука заявил, что списки залогодателей могли быть "слиты". По его словам, журналисты звонили сотрудникам спецслужбы и расспрашивали их об обстоятельствах внесения залога за генерал-майора.

"У меня вопрос к независимым нашим суперпрофессиональным СМИ и к ВАКС, САП и НАБУ. А для чего вы списки лиц, сотрудников СБУ, обнародовали в общем доступе, а теперь этим сотрудникам звонят журналисты и задают неудобные вопросы?.. Может, вы еще кому-то их разгласили? Может, на каких-то российских интернет-ресурсах? Для чего это делать? Военное время", – открыто спросил Дука.

Генерал подчеркнул, что распространение таких сведений во время полномасштабной войны вызывает вопросы не только относительно защиты персональных данных, но и относительно безопасности самих сотрудников СБУ. В частности, он выразил обеспокоенность возможным попаданием этой информации к врагу.

Кроме того, во время заседания ВСК Алексей Гончаренко поинтересовался сообщениями СМИ о том, что сотрудников СБУ якобы заставляли сдавать деньги на залог генералу.

Дука категорически опроверг такие утверждения. По его словам, после освобождения из СИЗО он пообщался с коллегами и убедился, что сбор был добровольным.

"Я могу вам на сто процентов сказать: уже когда вышел, когда я обо всем этом узнал и пообщался с ребятами, никто никого не заставлял собирать эти средства", – заявил генерал.

В то же время он подчеркнул, что лично не организовывал сбор и не знает деталей его проведения, поскольку в тот момент находился в следственном изоляторе без средств связи.

"У меня есть коллектив, с которым я шесть с половиной лет работал плечом к плечу. Встретил войну, работал во время войны, ездил с ними, когда была Херсонская операция. Я находился с ними в Судже. Как они это организовывали? У нас есть свой коллектив. Кому-то, может, это неудобно. У нас есть братство, взаимоуважение, поддержка", – объяснил Дука.

Генерал поблагодарил всех, кто помог собрать залог. На вопрос о количестве участников сбора он ответил, что из сообщений СМИ узнал о более чем 1600 людях.

Напомним

4 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении предположительно преступной организации в рамках операции "Карфаген". Одним из подозреваемых стал генерал-майор СБУ Сергей Дука. Ему инкриминируют участие в преступной организации. Сам генерал вину отрицает.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн.

Как сообщал УНН, 13 ноября необходимая сумма была собрана полностью. К сбору присоединились сотрудники СБУ, в частности военнослужащие, выполняющие боевые задачи.