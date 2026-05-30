рф массированно атаковала Шосткинскую общину дронами, повреждена гражданская инфраструктура
Киев • УНН
россия атаковала Шосткинскую общину дронами, повредив жилые дома и админздания. Предварительно обошлось без жертв, на местах продолжается ликвидация.
В ночь на 30 мая российские войска совершили очередную массированную атаку беспилотниками по Шосткинской громаде Сумской области. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация, пишет УНН.
Детали
По информации ОВА, часть вражеских БпЛА удалось уничтожить силам обороны, однако зафиксированы и попадания. Предварительно, в результате атаки погибших и пострадавших нет.
В результате удара повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Разрушениям подверглись жилые и нежилые здания, административные помещения, а также транспортные средства.
В настоящее время на местах попаданий продолжается ликвидация последствий атаки. К работам привлечены все необходимые службы, жителям оказывается помощь. Масштабы нанесенных повреждений уточняются.
