В Белгородской области заявили о двух погибших из-за атаки дрона, в Армавире горела нефтебаза

В белгородской области рф заявили о двух погибших и двух пострадавших в результате атаки беспилотника. Тем временем в краснодарском крае после атаки БпЛА произошел пожар на нефтебазе в армавире. Об этом сообщили российские региональные органы власти, пишет УНН.

Детали

По данным оперативного штаба белгородской области, в поселке октябрьский FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате удара двое мужчин погибли на месте от полученных ранений.

Еще двое мужчин получили травмы. Также после атаки загорелся автомобиль.

В армавире вспыхнула нефтебаза

В администрации армавира сообщили, что в ночь на 30 мая беспилотники атаковали объект компании "Южная нефтяная компания", расположенный в промышленной зоне города.

По информации местных властей, на территории нефтебазы возник пожар. К ликвидации последствий привлекли пожарные подразделения, спасателей и правоохранителей. Впоследствии российские власти заявили, что возгорание локализовали, а пострадавших в результате инцидента нет.

