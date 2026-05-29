Враг не оставляет намерений выйти за пределы Покровской агломерации - Сырский
Киев • УНН
Сырский посетил боевые бригады в Донецкой области и оценил действия врага. россияне пытаются прорвать оборону Покровска с помощью малых пехотных групп.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации в Славянско-Краматорской агломерации и сообщил о результатах Middle Strike на фронте. Об этом главком написал в Telegram, пишет УНН.
Очередная рабочая поездка в боевые бригады в Донецкой области. Славянско-Краматорская агломерация остается одним из ключевых и самых горячих участков фронта. Это направление сосредоточения основных усилий противника, и он не оставляет попыток прорвать оборону и выйти за пределы Покровской агломерации
По словам генерала Сырского, вражеская армия делает ставку на малые пехотные группы, применяет тактику просачивания одиночных военнослужащих и их накопления в межпозиционном пространстве. Однако, несмотря на все попытки, российским захватчикам не удается достичь намеченных москвой целей.
"Есть много участков, где мы имеем возможность наращивать собственные активные действия и диктовать врагу свои условия. Там агрессор несет большие потери и пытается сам удержать определенные участки местности для недопущения продвижения наших войск.
Это становится возможным благодаря стойкости наших воинов, грамотному планированию, качественной подготовке военнослужащих к выполнению боевых задач и умелому применению оружия", — подчеркивает Александр Сырский.
На фронте также уже есть результаты по Middle Strike – создание объединенных центров, улучшение взаимодействия различных составляющих Сил обороны, развертывание дополнительных подразделений в корпусах и т.д.
Силы обороны Украины уничтожают вражескую логистику, большее количество личного состава и техники россиян, их пункты управления, места запуска БпЛА и пребывания вражеских операторов, системы ПВО, РЭБ и РТР.
Главком встретился с руководителями органов военного управления, командирами соединений и подразделений Сил обороны, непосредственно выполняющими боевые задачи в секторе. Заслушал детальные доклады о текущей обстановке.
Также обсудили вопросы организации обороны и наших активных действий. Выслушал и поддержал дельные предложения командиров.
Спланировали дальнейшие шаги для повышения результативности огневого поражения – как БпЛА, так и артиллерии, улучшения взаимодействия наших частей и логистики.
На месте решен ряд вопросов, связанных с обеспечением потребностей наших частей в боеприпасах и других материально-технических средствах. Отдал для этого необходимые распоряжения
