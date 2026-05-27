россия готовит дополнительную мобилизацию десятков тысяч человек для фронта - Зеленский

Украина получает все больше внутренней российской информации о подготовке дополнительной мобилизации в рф, целью которой является компенсация особо высоких потерь российской армии на оккупированной территории Украины. Руководство россии поставило задачу увеличить оккупационный контингент. Речь идет как минимум о десятках тысяч дополнительно. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детальное совещание по нашей обороне. Благодарен всем подразделениям, которые крепко держат позиции на ключевых направлениях фронта и обороняются активно. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Андрей Гнатов доложили по ситуации и вариантам наших действий на Харьковщине – прежде всего это Купянское направление, – также в Донецкой области, на Запорожском направлении и в целом на юге Украины. Хочу отметить сегодня особо 79-ю отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду, 1-й штурмовой полк и 425-й отдельный штурмовой полк за достигнутые результаты