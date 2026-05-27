россия готовит дополнительную мобилизацию десятков тысяч человек для фронта - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский сообщил о планах рф увеличить оккупационный контингент на десятки тысяч человек. Украина передаст данные о новой мобилизации партнерам.
Украина получает все больше внутренней российской информации о подготовке дополнительной мобилизации в рф, целью которой является компенсация особо высоких потерь российской армии на оккупированной территории Украины. Руководство россии поставило задачу увеличить оккупационный контингент. Речь идет как минимум о десятках тысяч дополнительно. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детальное совещание по нашей обороне. Благодарен всем подразделениям, которые крепко держат позиции на ключевых направлениях фронта и обороняются активно. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Андрей Гнатов доложили по ситуации и вариантам наших действий на Харьковщине – прежде всего это Купянское направление, – также в Донецкой области, на Запорожском направлении и в целом на юге Украины. Хочу отметить сегодня особо 79-ю отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду, 1-й штурмовой полк и 425-й отдельный штурмовой полк за достигнутые результаты
Также, по его словам, был доклад и по применению дальнобойных санкций – в частности, в отношении объектов российской нефтяной отрасли, расположенных в Туапсе и в других российских регионах.
Получаем и все больше внутренней российской информации о подготовке дополнительной мобилизации в стране-агрессоре. Прежде всего это имеет целью компенсировать особо высокие потери российской армии на оккупированной территории Украины. Политическое руководство россии поставило задачу увеличить оккупационный контингент. Речь идет как минимум о десятках тысяч дополнительно. Имеем также данные и по дальнейшему увеличению мобилизации – именно с этой целью российскими властями была активизирована выдача так называемых мобилизационных распоряжений
Он отметил, что Украина считает эти российские шаги подтверждением того, что к настоящей дипломатии москва не готовится.
И мы передадим имеющиеся у нас данные партнерам. россия должна завершить свою войну, и у мира есть рычаги влияния. Работаем на всех уровнях, чтобы защитить Украину и подтолкнуть россию к дипломатии
Напомним
Зеленский ранее после заседания Ставки заявил, что в рф готовят новые мобилизационные шаги – до 100 тысяч человек. Украина же готовит расширение географии наших дальнобойных санкций.