Минобороны запускает "Логистический локдаун" на 5 млрд грн, эксперты говорят о рисках "теневых" закупок
Семья Степана Бандеры не возражает против его перезахоронения в Украине — глава УИНП
Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу о критическом дефиците средств ПВО в Украине — ОП
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
Федоров заявил о запуске программы "Логистический локдаун" и масштабировании middle strike-ударов по тылу врага
Профессор Василий Бенюк: особенно заметно негативное влияние хронического стресса на организм женщин репродуктивного возраста
ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться
Голубое небо и желтое поле: экономист рассказал, как цвета флага Украины указывают путь послевоенного развития экономики
У Зеленского опровергли информацию о "подготовке к еще 2-3 годам войны"
Рада одобрила новые правила публичных закупок - это должно помочь разблокировать $3,5 млрд
Азовское море в мае аномально зацвело и начало выбрасывать водоросли на побережье - Андрющенко
Что такое РСЗО "Ураган": основные характеристики и опасность системы
Топ-5 идей для коротких путешествий по Тернопольщине
США не присоединились в ООН к осуждению россии за угрозы "систематическими ударами" по Киеву - AFP
Доказательная медицина или медицинский маркетинг: как клиники продают людям чувство безопасности
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
Профессор Василий Бенюк: особенно заметно негативное влияние хронического стресса на организм женщин репродуктивного возраста
ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться
Доказательная медицина или медицинский маркетинг: как клиники продают людям чувство безопасности
Топ-5 идей для коротких путешествий по Тернопольщине
россия готовит дополнительную мобилизацию десятков тысяч человек для фронта - Зеленский

Киев • УНН

 • 1372 просмотра

Зеленский сообщил о планах рф увеличить оккупационный контингент на десятки тысяч человек. Украина передаст данные о новой мобилизации партнерам.

россия готовит дополнительную мобилизацию десятков тысяч человек для фронта - Зеленский

Украина получает все больше внутренней российской информации о подготовке дополнительной мобилизации в рф, целью которой является компенсация особо высоких потерь российской армии на оккупированной территории Украины. Руководство россии поставило задачу увеличить оккупационный контингент. Речь идет как минимум о десятках тысяч дополнительно. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детальное совещание по нашей обороне. Благодарен всем подразделениям, которые крепко держат позиции на ключевых направлениях фронта и обороняются активно. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Андрей Гнатов доложили по ситуации и вариантам наших действий на Харьковщине – прежде всего это Купянское направление, – также в Донецкой области, на Запорожском направлении и в целом на юге Украины. Хочу отметить сегодня особо 79-ю отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду, 1-й штурмовой полк и 425-й отдельный штурмовой полк за достигнутые результаты 

- написал Зеленский. 

Также, по его словам, был доклад и по применению дальнобойных санкций – в частности, в отношении объектов российской нефтяной отрасли, расположенных в Туапсе и в других российских регионах.

Получаем и все больше внутренней российской информации о подготовке дополнительной мобилизации в стране-агрессоре. Прежде всего это имеет целью компенсировать особо высокие потери российской армии на оккупированной территории Украины. Политическое руководство россии поставило задачу увеличить оккупационный контингент. Речь идет как минимум о десятках тысяч дополнительно. Имеем также данные и по дальнейшему увеличению мобилизации – именно с этой целью российскими властями была активизирована выдача так называемых мобилизационных распоряжений 

- добавил Зеленский. 

Он отметил, что Украина считает эти российские шаги подтверждением того, что к настоящей дипломатии москва не готовится. 

И мы передадим имеющиеся у нас данные партнерам. россия должна завершить свою войну, и у мира есть рычаги влияния. Работаем на всех уровнях, чтобы защитить Украину и подтолкнуть россию к дипломатии 

- отметил Президент. 

Напомним 

Зеленский ранее после заседания Ставки заявил, что в рф готовят новые мобилизационные шаги – до 100 тысяч человек. Украина же готовит расширение географии наших дальнобойных санкций. 

Павел Башинский

