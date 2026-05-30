Силы обороны опровергли заявления рф о якобы ударе по энергоблоку ЗАЭС

Силы обороны опровергли заявления рф о якобы ударе по шестому энергоблоку Запорожской АЭС, о чем заявили в субботу в Силах обороны Юга Украины в Facebook, пишет УНН.

Детали

"российская федерация продолжает использовать Запорожскую атомную электростанцию как инструмент ядерного шантажа и информационных провокаций. Распространяемые оккупационными ресурсами сообщения о якобы ударе Сил обороны Украины по объектам ЗАЭС являются очередной попыткой дискредитировать Украину и скрыть собственные преступные действия", - подчеркивается в заявлении.

Силы обороны Украины не наносили удара по энергоблоку №6 Запорожской атомной электростанции. Украинские военнослужащие действуют исключительно в рамках норм международного гуманитарного права и осознают последствия любых действий по ядерным объектам. Именно российская федерация с марта 2022 года незаконно удерживает ЗАЭС под военным контролем, превратив гражданский ядерный объект в элемент военной инфраструктуры - заявили в Силах обороны Юга Украины

Как указано, враг нарушает требования по размещению огневых средств поражения в пределах пятикилометровой зоны, размещает средства РЭБ, вооружение, военную технику и личный состав на территории станции.

"Систематические манипуляции вокруг вопросов ядерной безопасности являются составляющими политики ядерного терроризма, которую россия осуществляет против Украины и международного сообщества", - отмечается в заявлении.

Заявления российской стороны о якобы ударе Сил обороны Украины по Запорожской атомной электростанции являются очередной информационной провокацией государства-агрессора, ведь это не первое подобное заявление москвы. Схема отработана: после очередных потерь на фронте появляется громкое обвинение в адрес Украины, призванное переключить внимание международной аудитории. Никаких доказательств российская сторона традиционно не предоставляет - и этот раз не стал исключением - подчеркнули в Силах обороны Юга Украины.

ЗАЭС, как указано, находится примерно в 50 км от сухопутного участка линии боевого соприкосновения. Никополь - ближайший город на подконтрольной Украине территории - расположен на другом берегу бывшего Каховского водохранилища минимум в 10 км от станции.

"Агрессор намеренно не демонстрирует качественных фото и видео кадров с якобы последствиями удара. Кроме того, на вооружении ВСУ нет беспилотников на оптоволоконном управлении с таким дальним радиусом действия, как и дронов с кумулятивной боевой частью весом 5–6 кг, ведь именно столько необходимо для того, чтобы пробить такое отверстие, о котором говорит российская сторона. Кроме того, оккупационные войска сами выставили вокруг ЗАЭС многоуровневую дымовую защиту - пролететь сквозь нее незамеченным аппарат физически не мог. Версия, которую продвигает россия, не выдерживает никакой проверки фактами", - подчеркнули в Силах обороны Юга Украины.

"Вооруженные Силы Украины действуют в рамках международного гуманитарного права. Статья 56 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям прямо запрещает удары по ядерным объектам. ВСУ ее соблюдают. На соответствующем участке фронта в период инцидента активных боевых действий не велось, никаких средств поражения не применялось", - подчеркнули в Силах обороны Юга Украины.

