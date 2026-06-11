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Запорожская АЭС в девятнадцатый раз подверглась блэкауту

Киев • УНН

 • 1590 просмотра

Из-за атаки на подстанцию ЗАЭС в девятнадцатый раз осталась без внешнего питания. Станция работает на дизель-генераторах для охлаждения шести реакторов.

Запорожская АЭС в девятнадцатый раз подверглась блэкауту

Захваченная рф Запорожская АЭС в 19-й раз подверглась блэкауту и перешла на питание от дизель-генераторов, сообщили в Минэнерго и МАГАТЭ в четверг, пишет УНН.

ЗАЭС

"Во время воздушной тревоги временно оккупированная россией Запорожская АЭС потеряла внешнее электропитание и перешла на питание от дизель-генераторов. Сейчас станция остается обесточенной. Очередная потеря внешнего питания на оккупированной ЗАЭС создает угрозу ядерной и радиационной безопасности", - указали в Минэнерго.

В МАГАТЭ отметили, что "МАГАТЭ было уведомлено, что прошлой ночью около 21:00 по местному времени, уже в 19-й раз с начала военного конфликта, Запорожская АЭС потеряла все внешнее электроснабжение после атаки на электрическую подстанцию на другом берегу реки Днепр".

"Эта последняя потеря резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1" 330 кВ произошла на фоне подготовки станции к ремонту главной линии электропередачи 750 кВ "Днепровская", которая была отключена с 24 марта, в рамках шестого локального прекращения огня, согласованного с обеими сторонами, чтобы помочь восстановить второй внешний источник электропитания", - сказано в сообщении в X.

В МАГАТЭ отметили, что "эксплуатация только одной линии электропередачи делает станцию чрезвычайно уязвимой к перебоям в работе сети, связанным с конфликтом, что мы снова переживаем сегодня. ЗАЭС в настоящее время полагается на аварийные дизельные генераторы для питания охлаждения шести остановленных реакторов и поддержания других важных функций ядерной безопасности".

"Последняя потеря электроснабжения за пределами объекта в очередной раз подчеркивает чрезвычайную хрупкость электросети и постоянные угрозы ядерной безопасности во время войны", заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, повторяя насущную необходимость военной сдержанности для предотвращения ядерной аварии.

Вражеские атаки

"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно остаются без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Энергетики, как указано, делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Будут ли графики

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется", - указали в Минэнерго.

Активное энергопотребление сегодня, как отмечается, стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 15:00. В вечерние часы потребителей просят, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Срок возобновления работы ядерного хранилища на ЧАЭС после российского обстрела пока неизвестен – МАГАТЭ08.06.26, 05:01 • 4767 просмотров

Юлия Шрамко

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